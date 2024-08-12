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二手藥物｜網傳HKTV Mall有售公立醫院「二手藥」　藥物印有公院藥物標籤及病人姓名

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(連登討論區圖片)

網上討論平台今日(12日)流傳，一名HKTV Mall的客戶從平台買得公立醫院的一款瀉藥，藥物更有公立醫院的藥物標籤、以及病人姓名。據藥物標籤可見，藥物的處方日期是去年的3月，而客戶的留言則為去年7月。本報正向HKTV MALL查詢。

據網上圖片可見，該款瀉藥名為「lactoluse」。根據衛生署網頁資料，該款瀉藥的成份是乳果糖，屬滲透性瀉藥一種，作用是通過水分吸入到腸道之中，一般於二至三天見效。常見的副作用有腹痛、脹氣 、噁心、嘔吐等。

圖片的藥物由佛教醫院處方，印有醫管局常用的藥物標籤，當中列明藥物的使用方法、處方日期以及病人的個人資料，藥物由一個白色大樽盛載。

圖片亦顯示，一名用戶於HKTV Mall手機應用程式向公司投訴，指自己並非當時人，但指屬「嚴重貨源問題」，指對公司未有回覆表示失望，指自己懷孕並需要使用這款藥物，害怕貨源對自己及嬰兒構成影響。

HKTV MALL的人員當時留言表示，會盡快透過電郵作回覆，如確定有問題會安排補貨及退款。

TOPick正向HKTV Mall查詢。

(連登討論區圖片)

 

 

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