打擊濫用公屋│何永賢：認真審視每一宗懷疑個案　讓市民盡快上樓

▲ 何永賢相信隨着未來整體公營房屋供應提升，公屋平均輪候時間在長遠而言會呈下跌趨勢。彭大偉攝

房委會今日公布了公屋平均輪候時間的最新數字，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年。房屋局局長何永賢在個人社交網站專頁帖文表示，公屋平均輪候時間每0.1年的下跌都得來不易，背後是一個非常龐大的團隊合作體現。

她說：

這次錄得0.2年的跌幅，不單是因為有新的公屋單位和資助出售單位落成，讓申請者可以早日入住以及加快了公屋單位流轉，還有賴房署多管齊下，努力落實「公屋提前上樓計劃」，讓長青邨、業旺邨合共2100多個單位可分別提早9個月及5個月上樓；以及大力打擊濫用公屋，以收回單位，盡快翻新再作編配等。

她表示整個房署團隊會多管齊下，讓有需要的市民可以「早得一日得一日」，盡快上樓。她相信隨着未來整體公營房屋供應提升，公屋平均輪候時間在長遠而言會呈下跌趨勢，但在過程中仍會有波動。

對於打擊濫用公屋，何永賢說：

我們會繼續努力，確保寶貴的房屋資源用得其所，蒐集證據，認真審視每一個懷疑濫用公屋的個案。

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