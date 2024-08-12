巴黎奧運｜李卓耀冀運動員薪金至少達最新工資　體院院長指資助機制有效

▲ （港協暨奧委會提供）

本港全職運動員所獲資助可低至7000多元，即使能獲得奧運參賽資格也或只有約1.1萬元，較大學畢業生平均月薪低。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜昨就稱，雖然運動員所獲薪金不高，但其所有獲配的資源，如教練、醫療、住宿等，是一個相當高數字的投資，「嚴格來說，他是沒甚麼地方要花費」，認為已夠他們「很從容地做運動員」。

巴黎奧運羽毛球代表李卓耀今（12日）接受訪問時表示，體院確有提供食宿，「真係可以一個月都唔駛用錢」，但認為其16歲轉做全職運動員時仍可視7000多元為零用錢，但如今27歲，已視全職運動員為自己的工作，這筆錢實際是「人工」，「點樣升職加薪，就係努力啲去打波」，他亦提到，「大把」人因月薪太低而不再做全職運動員，而運動員犧牲讀書時間投入運動運動亦是很大的抉擇，希望體院可以改善薪金制度，認為若每月有1萬多元較為合理，或至少要有最低工資。

體院院長蔡玉坤今接受電視節目訪問時就指，雖然資助有檢討空間，但認為現有機制並非很差， 「一個奧運代表係攞緊1.1萬至1.3萬元，係咪少或各樣嘢，我相信係比較見仁見智」，他指，本港能夠在奧運、世錦賽及世界盃獲得獎牌的「精英甲+」運動員，月薪可達約5萬，在全世界已是數一數二高，而從近15年、10年運動員的成績來看，也證明此機制是有效。他並認為，運動員退出未必是因為資助，或是其認為不太適合，或有其他職業更適合自己。

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