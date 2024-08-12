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共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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陳國基(中)與馬會對外事務助理經理江旻憓(左)交流。(陳國基fb圖片)

「共創明『Teen』計劃」舉辦的杭州學習團第二日行程，政務司司長陳國基指，由今年3月至9月，已舉辦了18個外地學習團，提供近1,000個名額，遠比第一期的5個學習團、約200個名額多出數倍，鼓勵商界合作夥伴舉辦更多這類的學習團，讓更多學員能夠看得更多、走得更遠。

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陳國基今晚出席由香港賽馬會贊助、香港青少年服務處協辦的杭州學習團歡迎晚宴，與80多位學員交流聊談，杭州市副市長胥偉華也有出席。陳國基致辭指，無論做任何事，最重要的是抱有正向思維，正如「微笑劍后」江旻憓也不是一開始打劍就能拿到金牌，只要堅定信心、迎難而上，最終一直能夠迎刃而解。他勉勵學員要學習勇於拼搏、永不放棄的「香港精神」，好好珍惜計劃提供的學習機會，朝着自己的目標努力進發，發揮所長、成就夢想。

江旻憓：加入因馬會支持運動員多年  要報答支持

在歡迎晚宴上設有陳國基，與本身是馬會對外事務助理經理江旻憓的交流環節。陳國基問江旻憓為何會加入馬會。江旻憓表示，因為馬會是全球十大慈善機構，亦是全球性的體育機構，自己是做體育的，馬會支持運動員多年，要報答支持，希望建設更美好社會。

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