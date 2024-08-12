滬港交流│聯同14議員赴上海考察　蔡若蓮︰續加強學生對國家和中華優秀文化認同

▲ 教育局局長蔡若蓮和考察團參訪上海交通大學「大零號灣」科創園區。（政府新聞網圖片）

教育局局長蔡若蓮今日聯同立法會教育事務委員會考察團，共14位立法會議員展開考察上海行程，了解當地高校的科創發展及特殊教育。

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蔡若蓮一行與華東師範大學代表會面，就愛國主義教育和中小學教育數字化轉型交流。蔡若蓮表示，教育局持續以「多重進路、互相配合」方式，支持和推動中小學推行國民教育和國家安全教育，教育局會繼續積極配合國家對愛國主義教育的要求，弘揚愛國價值觀，加強學生對國家和中華優秀文化的認同。

她指出，為配合國家的教育數字化策略，教育局一直積極推進教育數字化轉型，透過優化中小學資訊科技環境，促進學與教效能。

他們又參訪上海交通大學「大零號灣」科創園區，了解高校院所成果轉化項目及高校師生創業的情況，以及到訪大學的學生創新中心，了解中心透過教學、科創競賽、校企合作等，培養學生創新創業實踐能力和激發創新創業潛質。

教育事務委員會主席、考察團團長梁美芬在社交平台介紹，「零號」是指「從零起步」，區內小微創業公司能以低廉租金甚至零租金成本入駐。園區對進駐的企業亦有明確的KPI要求，企業必須在兩年內盈利，KPI非常高，否則會被園區淘汰。

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