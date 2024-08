元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎

▲ 「七小福」的成員之一元奎驚傳離世。(經濟日報圖片)

師承京劇大師于占元、「七小福」的成員之一元奎驚傳離世!成龍今日(8月12日)在微博發文表示「元班人馬」是為慶祝元家班成立65周年定的主題:「這次聚會,我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」

成龍全文如下:

我們這群人,從六七歲的時候就進入了於占元師父的香港中國戲劇學院,一起唱念做打,一起辛苦練功,一起挨師父的揍,也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業,師兄弟師姐妹互相幫襯,慢慢闖出屬於自己的一片天地,出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛,很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演,擁有了各自的代表作品。就這樣,時光一過幾十年,我們大家的臉上都有了不少皺紋,頭髮也花白了,很多動作也不能再輕易完成了,但是,正如洪金寶大哥說的那樣,我們這群人,一輩子摔摔打打,上天入地,如今還能健健康康的聚在一起,已經是個奇跡。這次聚會,我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹,也彼此囑咐一定要珍惜身體,迎接下一次的相聚。祝福元家班,永遠的元班人馬!

元奎獲李連杰信任

元奎原名殷元奎,導演作品包括《龍之忍者》、《皇家師姐》、《方世玉》等。在1990年,與劉鎮偉合導《賭聖》,捧紅了周星馳,此片更成為當年票房賣座冠軍。

而且他是李連杰最信任動作指導之一,當年李連杰到荷里活發展,點名要元奎出任動作指導,所以《轟天炮4》(Lethal Weapon 4)、《致命羅密歐》(Romeo Must Die)、《最後一強》(The One)、《猛龍戰警》(Kiss of the Dragon)等都由元奎任動作指導。

另外2000年上映《變種特攻》(X-Men)也是由他任武指,此外元奎執導了荷里活電影《玩命快遞》(The Transporter)、《生死格鬥》(DOA: Dead or Alive)。

