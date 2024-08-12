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元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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「七小福」的成員之一元奎驚傳離世。（經濟日報圖片）

師承京劇大師于占元、「七小福」的成員之一元奎驚傳離世！成龍今日（8月12日）在微博發文表示「元班人馬」是為慶祝元家班成立65周年定的主題：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」

成龍全文如下：

我們這群人，從六七歲的時候就進入了於占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！

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元奎獲李連杰信任

元奎原名殷元奎，導演作品包括《龍之忍者》、《皇家師姐》、《方世玉》等。在1990年，與劉鎮偉合導《賭聖》，捧紅了周星馳，此片更成為當年票房賣座冠軍。

而且他是李連杰最信任動作指導之一，當年李連杰到荷里活發展，點名要元奎出任動作指導，所以《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、《致命羅密歐》（Romeo Must Die）、《最後一強》（The One）、《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）等都由元奎任動作指導。

另外2000年上映《變種特攻》（X-Men）也是由他任武指，此外元奎執導了荷里活電影《玩命快遞》（The Transporter）、《生死格鬥》（DOA: Dead or Alive）。

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