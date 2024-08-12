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元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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元奎在兩年前逝世（經濟日報圖片）

【元奎/七小福/動作指導】著名動作導演、武術指導元奎今日（8月12日）驚傳逝世！同屬「七小福」成員之一的成龍在今日於微博發文表示「元班人馬」是為慶祝元家班成立65周年定的主題：「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」

香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）向傳媒確認此不幸消息，指元奎已在兩年前離世：「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」

元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎

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元奎逝世丨著名動作導演

元奎原名殷元奎，導演作品包括《龍之忍者》、《皇家師姐》、《方世玉》等。在1990年，與劉鎮偉合導《賭聖》，捧紅了周星馳，此片更成為當年票房賣座冠軍。

而且他是李連杰最信任動作指導之一，當年李連杰到荷里活發展，點名要元奎出任動作指導，所以《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、《致命羅密歐》（Romeo Must Die）、《最後一強》（The One）、《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）等都由元奎任動作指導。

另外2000年上映《變種特攻》（X-Men）也是由他任武指，此外元奎執導了荷里活電影《玩命快遞》（The Transporter）、《生死格鬥》（DOA: Dead or Alive）。

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