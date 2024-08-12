日本地震｜保險聯會指已存在狀況或不受保　地震相關損失未必賠

▲ 日本鹿兒島大崎市上周四在地震中亦有房屋損毀。（路透社圖片）

日本宮崎縣上周四（8日）近海7.1級地震後首次發布巨大地震預警，提醒民眾預備應對未來一周南海海槽周邊地區或發生餘震，並引發大海嘯，範圍牽涉和歌山、神戶、大阪、名古屋等港人遊日熱點。港府今午提醒身在日本或計劃赴日的港人要提高警惕，留意當地最新公布。

本港現時最少90個旅行團身在日本，涉及2,300多人；有旅行社指，暫未有安排取消或更改行程。保險業聯會提醒市民，日本當地已發預警，若投保前屬「已存在狀況」，相關地震損失將不會受到保障。

宮崎縣東南部日向灘的上周四7.1級地震，震央位於「南海海槽大地震」震源區範圍，日本氣象廳經評估後，向日本部分地區發出巨大地震預警，中部和西部沿海地區均受影響，包括廣島、和歌山、神戶、大阪、名古屋、靜岡等港人到訪熱點。該預警制度2017年設立以來，首度發出這個第二高級別通報，僅次於「巨大地震警戒」，當地政府預計災情甚至較2011年日本311大地震嚴重。

登記外遊警示服務 1868求助

港府發言人今日（12日）提醒，身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。保安局呼籲市民前往外地時，可使用「外遊提示登記服務」接收最新資訊。如需協助，可致電入境處24小時求助熱線（852）1868或透過入境處流動應用程式求助。

已存在狀況視乎保單定義 預警前投保可獲賠

香港保險業聯會傳訊及會務總經理劉佩玲指，在地震發生後或地震預警已被廣泛報道下，若已計劃前往當地的港人，現時才買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但地震的損失將不會受到保障；如相關預警前已買旅遊保險，若決定取消行程、提早結束行程及旅程延誤都可獲賠償。

聯會指，會視乎每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。若屬同一次事件的地震，包括當地政府界定為餘震或有關的損害，會被視為已存在狀況；若當地政府界定為另一次事件的地震，則未必視為已存在狀況。聯會建議旅客確定行程後應盡快投保，減低不受保的風險。

旅行社未計劃取消行程 未有退團安排

東瀛遊及縱橫遊現時共有90多團身處日本，涉及2,300多人。兩間旅行社指，會根據情況決定是否更改行程或提早返港，現時港府未有提升外遊警示，按原定計劃出發；若團友擔心而想取消行程，則未能安排退款或改期。

東瀛遊執董禤國全指，近日有團友查詢，但未有要求退團；縱橫遊常務董事袁振寧亦指未有人提出退團，會密切留意情況作調整。

旅行社又指，領隊大多數有處理團隊遇到地震等相關經驗，當地臨海酒店亦已設立逃生指示及列明所需攜帶的物品，港人遇難可按指示逃生。

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