巴黎奧運丨湯告魯斯空降後被強吻逐格睇　網民尋偷襲者玩「猜猜我是誰」

▲ 湯告魯斯被強吻！

【巴黎奧運/閉幕禮/湯告魯斯/Tom Cruise】巴黎奧運閉幕禮將於香港時間周一（8月12日）凌晨3時舉行。閉幕禮除有代表團進場的環節外，亦有巴黎組委會以及與下屆主辦城巿洛杉磯交接的儀式。

荷李活影星「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）帶來亡命演出，他現身法蘭西體育場，從高空降落地面後，其中一位女子就相當興奮地「偷襲」，伸肉嘴強吻靚佬湯，令網民忍不住好奇這名女子是誰！

巴黎奧運｜湯告魯斯型爆現身奧運閉幕禮 靚佬湯亡命演出完成不可能任務【有片】

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巴黎奧運丨湯告魯斯亡被強吻

在片段中，一名黑髮女子抓著湯告魯斯的脖子強吻，更同時自拍，記下難忘時刻。

該女子「得手」後情緒依然相當高漲，甜絲絲地目送著湯告魯斯離開現場，又開心地原地跳，簡直是少女心大爆發！

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巴黎奧運丨網民好奇女子身份

該名女子的舉動惹熱議，批評她是對湯告魯斯性騷擾。又有網民好奇該女子是何方神聖，該女子身上掛著證件，有機會是工作人員或義工，而她站在有利位置，似乎是早有預謀想「偷襲」湯告魯斯！

美國女子足球教練Emma Hayes就被指是嫌疑人，不過網民就馬上指出Emma Hayes是金髮，而非片段中黑髮。

該名女子的身份始終尚未能確認，網民又指「偷襲者」最大機會是在立陶宛國家隊當中。

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