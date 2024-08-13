  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 11:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨湯告魯斯空降後被強吻逐格睇　網民尋偷襲者玩「猜猜我是誰」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

湯告魯斯被強吻！

【巴黎奧運/閉幕禮/湯告魯斯/Tom Cruise】巴黎奧運閉幕禮將於香港時間周一（8月12日）凌晨3時舉行。閉幕禮除有代表團進場的環節外，亦有巴黎組委會以及與下屆主辦城巿洛杉磯交接的儀式。

荷李活影星「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）帶來亡命演出，他現身法蘭西體育場，從高空降落地面後，其中一位女子就相當興奮地「偷襲」，伸肉嘴強吻靚佬湯，令網民忍不住好奇這名女子是誰！

巴黎奧運｜湯告魯斯型爆現身奧運閉幕禮　靚佬湯亡命演出完成不可能任務【有片】

點擊圖片放大
+12
+11

巴黎奧運丨湯告魯斯亡被強吻

在片段中，一名黑髮女子抓著湯告魯斯的脖子強吻，更同時自拍，記下難忘時刻。

該女子「得手」後情緒依然相當高漲，甜絲絲地目送著湯告魯斯離開現場，又開心地原地跳，簡直是少女心大爆發！

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

巴黎奧運丨網民好奇女子身份

該名女子的舉動惹熱議，批評她是對湯告魯斯性騷擾。又有網民好奇該女子是何方神聖，該女子身上掛著證件，有機會是工作人員或義工，而她站在有利位置，似乎是早有預謀想「偷襲」湯告魯斯！

美國女子足球教練Emma Hayes就被指是嫌疑人，不過網民就馬上指出Emma Hayes是金髮，而非片段中黑髮。

該名女子的身份始終尚未能確認，網民又指「偷襲者」最大機會是在立陶宛國家隊當中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？
14:39 2024/08/11
巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
11:30 2024/08/12
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運丨李雯雯克服傷患痛楚衛冕舉重金牌　曾被嘲「一個沒用的胖子」零作為
15:57 2024/08/12
巴黎奧運丨李雯雯克服傷患痛楚衛冕舉重金牌　曾被嘲「一個沒用的胖子」零作為
巴黎奧運丨何雁詩自揭當初成為運動員原因　與這位金牌運動員合照引關注
17:49 2024/08/12
巴黎奧運丨何雁詩自揭當初成為運動員原因　與這位金牌運動員合照引關注
巴黎奧運｜湯告魯斯型爆現身奧運閉幕禮　靚佬湯亡命演出完成不可能任務【有片】
10:01 2024/08/12
巴黎奧運｜湯告魯斯型爆現身奧運閉幕禮　靚佬湯亡命演出完成不可能任務【有片】

你可能感興趣

巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？
14:39 2024/08/11
巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
11:30 2024/08/12
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運丨李雯雯克服傷患痛楚衛冕舉重金牌　曾被嘲「一個沒用的胖子」零作為
15:57 2024/08/12
巴黎奧運丨李雯雯克服傷患痛楚衛冕舉重金牌　曾被嘲「一個沒用的胖子」零作為
湯告魯斯 娛樂人物職業 演員 奧運會 網絡熱話 娛樂行業 娛樂機構 巴黎 荷里活

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份