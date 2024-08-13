英國倫敦持刀襲擊案｜母女被刺傷32歲男被捕　商店保安英勇力阻刀手

【英國／倫敦／持刀襲擊／斬人／受傷／萊切斯特廣場／遊客區/保安/隨機斬人/恐怖襲擊】出遊小心！英國倫敦遊客區萊切斯特廣場昨日（12日）發生持刀傷人事件，一名32歲男子持刀隨機襲擊一對母女，幸好附近茶店保安聞聲及時英勇救人，並替遇襲女童急救，母女送院治理無生命危險，刀手被捕。

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綜合外媒報道，英國倫敦市中心萊切斯特廣場（Leicester Square）於周一（12日）發生持刀襲擊案，11歲女兒和34歲母親被刺傷，女童傷勢較嚴重但未有生命危險，而母親受輕傷。現場警方拘捕一名32歲涉案男子，警方相信無其他疑犯涉案，疑犯和受害人亦互不認識。現階段亦無跡象顯示襲擊與恐怖主義有關。另有目擊者指，兇徒是一名白人男子，身材瘦削，似乎是重點襲擊女童。

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茶店保安勇救母女

案發時，一名29歲任職附近一間茶葉店的保安Abdullah聞聲走出店鋪查看，目擊該名刀手正持刀襲擊11歲女童，當時到手臉上和胸口都已經有血跡。他立刻上前撲倒刀手，將他壓制在地上。Abdullah事後接受記者訪問憶述事發經過：

當時我聽到一下尖叫聲，我就走出去看到一個男人正持刀刺向該名女童。當下我沒有時間去思考，不假思索就立刻衝上前跳上男人身上，將他撲倒在地，捉住他的手，然後踢開他手上的刀。

▲ 附近商店保安英勇救人。（BBC影片截圖）

出於本能反應撲倒刀手

Abdullah指當時看到這個場景感到非常恐怖，指「從未看過這樣的情況」。他與幾名路人壓制刀手在地直到警察來到拘捕男子，同時他與其他同事亦有替女童急救，當時他坦言沒有辦法想太多，「我只想救她（女童），這是我的責任」。

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