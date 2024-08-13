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小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家

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撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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才子徐緣向「小三」前港姐鍾溥敏求婚成功。

【出軌/才子/港姐/鍾溥敏/徐緣/求婚/兩性關係/離婚/小三】現年47歲、以女兒名字「徐緣」做筆名的徐俊文，4年前被揭發戀上前港姐鍾溥敏，當時前妻開名怒斥對方「拆散我的家」，引起牽連大波，兩人最終離婚。4年後徐緣在瑞士向鍾溥敏求婚成功，為「小三」絞盡腦汁於布里恩茲湖邊下跪製造驚喜，鍾溥敏大讚男友，「徐生果然多橋。」

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出軌才子︱棄用女兒名字「徐緣」做筆名

現年38歲嘅鍾溥敏（Mandy）曾經參與2009年度香港小姐競選落選，不過當時就獲得最佳首飾演繹獎，及後成為KOL活躍社交網等。而以女兒名字「徐緣」做筆名的徐俊文，被揭發出軌鍾溥敏後，決定棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。

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出軌才子︱前妻揭徐緣兩度出軌

當時「徐緣」前妻曾在facebook大爆丈夫兩度出軌，先後點名指控2009年港姐鍾溥敏及女書法家青山不墨與徐緣有轇轕。而徐緣終在facebook開腔認錯，承認對妻女有虧欠，承認過往一直不懂得維繫感情，對太太和女兒有所虧欠，現在需要為自己的行為負責。

出軌才子︱瑞士求婚「小三」成功

事件冷卻後，相隔4年，日前Mandy在社交網上載「徐緣」於瑞士求婚成功的照片，Mandy稱對方於瑞士Iseltwald布里恩茲湖邊一條小橋，以白馬王子Look下跪求婚，她聲震震秒回yes I do，全程只用1-2分鐘。

Mandy表示不少遊客都送上祝福，她更透露這個地方是《愛的迫降》玄彬初遇孫藝珍的地方，更指兩人的戀情是

好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒。

最後她大讚男友

多謝你想盡辦法令我開心。徐生果然多橋，非常難忘。

但未知是否因為「小三」身份，因而惹來不少網友炮轟，Mandy遂關閉該Post的留言。

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