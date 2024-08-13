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巴黎奧運｜30歲「跳水王子」 戴利宣布退役　過往曾因一暖心原因復出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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30歲「跳水王子」 戴利（Tom Daley）宣布退役！

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley】現年30歲的英國「跳水王子」 戴利（Tom Daley）宣布退役，結束跳水運動員生涯，以巴黎奧運的男子雙人十米高台跳水銀牌寫下完美句號！

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巴黎奧運丨戴利：感覺現在是正確時間

作出退役決定的戴利表示：「我必須在某個時候做出決定，感覺現在是正確時間。現在是退下來的好時機了。」

戴利認為自己在巴黎奧運是十分圓滿：「今年感覺就像是額外獎金。我可以在孩子面前參賽，我可以成為持旗手，所以我的願望清單已經完成。感激我所得到的支持，是如此令人難以置信，感激在所有過程中與我在一起的人。」他表示接下來想多花時間陪伴家人！

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巴黎奧運丨戴利曾一原因復出

戴利勇敢出櫃與編劇老公Dustin Lance Black結婚，找來代母生兩子，一家四口相當溫馨。戴利曾5度征戰奧運，早在14歲已代表英國參加北京奧運，他之所以與拍檔威廉斯（Noah Williams）出戰巴黎奧運，就是因為5歲兒子的一句話！

戴利於去年7月重回賽場，事關長子Robert向他說：「爸爸，我想看你在奧運跳水」，就因為這一句話，他就奮力一戰！

在戴利出戰巴黎奧運時，其丈夫、兩子在場佈為戴利打氣，兩子更穿上印有爸爸頭像的衣服吶喊，場面溫馨！當戴利站上頒獎台時，就向看台的兒子及丈夫狂送飛吻，十分甜蜜！

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巴黎奧運丨戴利愛織冷衫

戴利在休息時間手執針織棒？原來戴利是受伴侶Dustin Lance Black的影響，戴利說：「教練常常叫我以休息為重，但我總是停不下來的人，Dustin對我說片場有些人會以編織來打發時間，我當時心想，好吧﹗試試看，誰知道一編織起來就愛上了。自2020年3月開始學習編織，現在我已經可以很驕傲將製成品展現於大家眼前。」

在東京奧運結束後，戴利正式成立個人品牌「Made With Love By Tom Daley」。

戴利與老公Dustin Lance Black（IG圖片）

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