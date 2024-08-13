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巴黎奧運｜英國跳水王子戴利含淚宣布退役陪家人　自爆遺失獎牌未來將發展呢個事業

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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英國跳水王子戴利含淚宣布退役陪家人，自爆遺失獎牌，未來將發展呢個事業。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織/跳水王子老公】英國跳水王子戴利（Tom Daley）在上屆東京奧運奪金後，一度退役專心發展織冷衫事業，但因為兒子希望看到他跳水而復出，並在巴黎奧運贏得男子雙人10米跳台銀牌。一如外界所料，早前返回英國的他隨即宣佈「正式退役」，期望有更多時間陪伴家人。

巴黎奧運｜英國跳水王子戀上大20年編劇勇敢出櫃　戴利找代母生子組幸福四口家

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Tom Daley｜戴利五奪奧運獎牌

30歲的戴利憑俊俏面孔，及在等候比賽期間在池邊織冷衫的畫面，俘虜不少粉絲的心，並得到大批傳媒的關注。事實上，他早在12歲已開始國際賽生涯，2008年北京奧運起連續5屆出現在奧運會舞台，2012年倫敦奧運他在個人10米台首次摘下銅牌、2016年里約奧運雙人10米台同樣獲銅、2021年東京奧運雙人10米台勇奪金牌，以及在個人10米台獲得銅牌。

Tom Daley｜因兒子一句話復出

東奧後，他急流勇退，創立毛衣品牌「Made With Love by Tom Daley 」，發展其織冷衫事業，一度告別跳水場。直至兩年前，他6歲的兒子表示，希望在奧運上再次看到爸爸跳水，他被說服後決定在巴黎奧運再次出賽，更超出預期的於雙人10米台贏得銀牌，讓他在5次奧運累積1金1銀3銅的佳績。

巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛

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Tom Daley｜坦言告別運動員生涯難受

戴利日前接受傳媒訪問時表示，將會正式退役，

告別運動員生涯，總是難受的，今屆奧運站上10米台時心情激動，但現在是最適當時候，感覺是功成身退。

他又希望「人們能夠記住我」，更表示以自身公開「出櫃」的經歷，讓所有熱愛運動的年輕人知道，體育界並非「異性戀的主場」。

戴利感謝丈夫Dustin Lance Black）對家庭的付出，「他是我能夠繼續做所有事情的最大原因，可以繼續訓練、參加比賽，我的這面獎牌全歸功於他」。

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Tom Daley｜自爆遺下奧運獎牌

不過，正當講到感動之處時，戴利笑言將獎牌遺漏在巴黎選手村，並解釋自己將把獎牌放在親手編織的包包內，但卻將包包遺下在床底，「但已經找到了，它已經在回倫敦的路上，只是現在不在我手上」。

Tom Daley｜報讀設計課程盼推出泳衣

戴利又說，他已經準備好迎接退役生活，「我已報讀洛杉磯時尚設計商業學院（FIDM）的課程，準備學習如何縫紉，事實上，我已經設計了幾款內衣，目前也打算公開銷售，我希望明年也能設計出新款泳衣」。

Tom Daley｜找代母生子組幸福四口家

早在2013年他已勇敢「出櫃」，2017年與美國編劇老公結婚，並找來代母生兩子，一家四口相當溫馨。在巴黎奧運贏得銀牌時，他的丈夫Dustin Lance Black更隻身，湊著兩名分別6歲及15個大的兒子為戴利打氣，戴利在頒獎台上，朝着2名兒子與丈夫的方向，瘋狂給心心手勢，並笑容滿面地送上飛吻。

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