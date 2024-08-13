親子好去處｜100FUN樂滿紛新店主打香港情懷　必玩巨型渡海小輪波波池+功夫城寨練身手

▲ 小朋友可以在100FUN樂滿紛新店盡情玩樂！

【親子好去處/暑假好去處/暑假活動/放電】放假當然要帶小朋友去放電，現在又多一個親子好去處！100FUN樂滿紛將於啟田商場設首家分店慶祝開業五週年，分店有近萬呎空間，以香港情懷作主題，讓小朋友可以邊玩邊認識本土特色！

▲ 新店以全新角度重遊香港探索本土情懷

親子好去處｜新店以全新角度重遊香港探索本土情懷

由於新店樓底高、空間大，予人一種開揚的感覺，甫走進新店即發現跟香港的地理環境有很大關係，門口正中央位置已設有打卡位，就是中環的摩天輪，左邊位置是免費區域，右邊是收費區域，收費區域先設定從海濱乘坐摩天輪，乘搭小輪渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、彌敦道上的港式冰室、理髮店和工程店、獅子山下的功夫寨、懷舊樂園攤位遊戲等等。

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親子好去處｜小朋友必玩渡海小輪波波池

當中巨型渡海小輪波波池是小朋友必玩空間，波波池佈滿藍、白色波波，彷似海水正在流動，而且設有滑梯讓小朋友盡情放電，抬頭一看，便是繩網區，而繩網區的外型正是一艘仿真度極高的小輪，讓小朋友如置身海中央耍樂！

品牌以港式紅白藍元素作概念，把其波波池區幻化成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情暢泳玩樂，彷彿置身於維多利亞港，享受碼頭景致。小輪的内部亦安裝了光影互動小遊戲，為孩子帶來極緻的闖關體驗。一身港式紅白藍的IP無厘頭作為無厘頭號船長站立於碼頭，等候小朋友們逐一登上小輪後便啟航。

波波池旁邊就是一個仿沙池，小朋友可以享受沙灘樂之餘，又不會像真沙般弄髒衣服，非常貼心。

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親子好去處｜舊式大長廊彷似走進時光隧道

再向前走就是一條長長的舊式大長廊，是香港的舊式街道，這裡有舊式冰室、士多、理髮店，最特別是它們在飛機底下，彷似從前在啟德機場下的生活；小朋友可以在各間特色店鋪拍照打卡，彷似進入時光隧道，讓小朋友見識香港的繁華時光，亦令他們認識屬於香港的本土情懷，傳承香港精神。

仿照舊式街道打造的滿紛一街，甚具年代感，有著舊街景、舊建築，沿著滿紛一街漫步遊玩，泰尼冰室、芳妮理髮、翠絲超市及東尼維修工程，猶如穿越時光隧道，小孩步進各具特色的店鋪，扮演冰室茶客、服務生、麵包店職員、理髮店老闆、或是飛機維修員，親歷其境感受香港情懷，絕對是最能代表香港精神的特色場區之一。

親子好去處｜功夫城寨練身手

最後便來到獅子山下的功夫城寨，城寨位置設有多款考小朋友平衡力的遊玩設施，相信小朋友玩完之後可以令身手更敏捷，分分鐘可以當「城寨英雄」呢！這裡最適合活潑好動的小朋友來探索和歷險，在高高低低的繩索陣中攀爬，挑戰敏捷如猴的身手，體驗本土武術文化和集武者的堅毅與魅力。

當然場內多個位置都有Fullhouse World滿屋世界駐場卡通人物Fullhouse Funmily滿紛一家陪伴你，他們一家四口加一小狗一小貓，在不同角落陪著你玩，可愛又溫馨。

親子好去處｜新店選址啟田商場有三大原因

新店以香港情懷作主題，將帶領大家以全新角度重遊香港探索本土情懷，問到這個概念因何而起？Fullhouse World滿屋世界的高級營運經理張朗婷（Macho）表示：「2019年樂富店鋪以『家』做概念，用比較柔和色調，突顯IP（動畫主題人物）一家四口和一隻貓一隻狗，到籌備新店，其實想過很多方案，我們希望有很突出的主題，所以傾談了很久，最終覺得我們作為香港的品牌，而我們的IP也是香港的，香港亦有很多特色文化，因此有了這個概念。」

今次新店選址藍田啟田商場，Macho也有解釋當中原因：「這是交通考慮，啟田交通方便，連接藍田地鐵站的扶手電梯一路向上即可到達，最大優勢是位於幾條隧道的隧道口，十分方便。」除地理位置吃香之外，原來新店座落的區域是全新打造，當初選址後，商場隨即作出全新規劃，變得很適合親子遊；還有就是貫徹店鋪樓底高的特色，Macho指新店樓底不但高，而且空間感十足，清楚給大家看到裡面環境，感覺闊落開揚。」

親子好去處｜與本地積木品牌Kalos Blocks攜手合作

此外，本地積木品牌Kalos Blocks亦挑選100FUN樂滿紛啟田全新分店作為其首家限定店，旨於一同攜手將幸福和快樂送到香港各家各戶。為慶祝100FUN樂滿紛啟田分店盛大啟業及兩大本地品牌的首度聯乘，Kalos Blocks亦製作了Fullhouse World滿屋世界駐場卡通人物Fullhouse Funmily滿紛一家的大型積木擺設，贈予100FUN樂滿紛啟田分店擺放於店內供大人小朋友到場打卡。

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