靚媽美顔｜港大研究GPD愈高愈多人服安眠藥 經常發夢是血液不足導致

▲ 港大發表研究報告，指出愈高GPD和個人收入的地方，愈多人服用安眠藥。

安眠藥有很多種，最常見的是名為「苯二氮平類藥物」（Benzodiazepines／BZD），長期服用有副作用和造成身體的藥物依賴。香港大學藥劑系團隊在去年於牛津大學出版的《Sleep》學術期刊，發表了一個研究報告，指出愈高GPD和個人收入的地方，愈多人服用BZD；而且BZD服用的頻密度又與焦慮、神經系統疾病、慢性呼吸疾病、心臟疾病和癌症有關聯。在大城市生活的人，彷彿附帶着都睡不穩的問題。

除了靠服食苯二氮平類藥物去解決睡眠差的問題，還有其他可行的切入點嗎？從中醫的解讀，夜間睡得不好、又經常發夢的人，是血液不足的問題，即「血虛」。不解決血虛問題，一味吃安眠藥是治標不治本的。

同場加推：長期睡眠不足帶來的問題

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血虛的人有以下特徵：一、血液不足的人，通常腸胃先衰弱；二、唇甲色淡、指甲容易斷裂；三、面色蒼白或萎黄、沒有光澤感；四、心悸；五、肌膚粗糙；六、女士經期不順；七、容易掉頭髮；八、早年白髮；九、易頭暈眼花；十、手腳出現發麻徵狀；十一、無法熟睡／深層睡眠；十二、容易感到不安焦躁；十三、健忘；十四、耳鳴；十五、雙目乾澀；十六、欠缺自信。

改善血虛情況，11時前睡覺是必須的，因為血虛是肝血不足，若不能早睡，吃甚麼也沒用。能夠符合這個最基本的條件下，配合食療才有用。一般來說，血虛的人士應盡量少吃馬蹄、菊花、白酒和燒烤；平時多吃桑椹、菠菜、黑芝麻、紅豆和去核紅棗。平日煲飯時可放四、五粒去核紅棗跟米飯一起煮，之後用來送飯，既方便又不會燥。又，有些人喜歡用桂圓，它確有補氣養血之效，但女士若患了子宮肌瘤，應避免食用桂圓，因它能加速肌瘤生長，而有些女士又不知自己有子宮肌瘤，所以桂圓還是小心食用為宜。

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