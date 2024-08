元奎逝世丨元奎動作設計灑脫最愛用棍擋劍　認跟女演員拍動作戲滿足感大

▲ 元奎係一位好出色嘅動作指導。

著名動作導演、武術指導、「七小福」成員之一的元奎昨晚(8月12日)驚傳離世,香港電影工作者總會發言人田啟文(田雞)向傳媒確認此不幸消息,指早年移居加拿大的元奎已在兩年前因新冠肺炎離世,基於其家人意願一直未有公開。

元奎逝世丨田啟文證實元奎離世 兩年前因新冠肺炎病逝

執導多部作品 李連杰最信任動作指導

元奎原名殷元奎,導演作品包括《龍之忍者》、《皇家師姐》、《方世玉》等。在1990年,與劉鎮偉合導《賭聖》,捧紅了周星馳,此片更成為當年票房賣座冠軍。

他也是李連杰最信任動作指導之一,當年李連杰到荷里活發展,點名要元奎出任動作指導,所以《轟天炮4》(Lethal Weapon 4)、《致命羅密歐》(Romeo Must Die)、《最後一強》(The One)、《猛龍戰警》(Kiss of the Dragon)等都由元奎任動作指導。

動作設計灑脫 捧紅楊紫瓊

而且,元奎設計的動作大受歡迎,非常著重演員安全。曾跟元奎合作過的劉德華曾在訪問中讚對方會以循序漸進的方式指導演員的動作,讓你慢慢練習,他更非常有創造力,創造了不少經典的電影場面。

元奎的動作設計灑脫,特別擅長指導女演員進行激烈武打,楊紫瓊便是其中一位由他一手調教出來的武打女星。

在2007年,元奎執導的《DOA: Dead or Alive》(生死格鬥),此片起用大量女星,由於動作招式華麗,吸引大批觀眾支持,票房叫好叫座。

最愛用棍擋劍

2002年,元奎找來莫文蔚、舒淇及趙薇主演被形容為《神探俏嬌娃》亞洲版的《夕陽天使》,此片是由美國的電影電視製作公司投資。

當時台灣傳媒飛到荷李活跟他做訪問,形容他最愛用棍擋劍,「劍隨棍上的趣味武打招式,是香港導演元奎的拿手好戲。」

與女演員拍動作片有滿足感

元奎亦在訪問中提到自己比較愛跟女演員合作拍打戲,因為滿足感非常大。他說︰「跟女孩打、拍動作片,會滿足感多一點,就是說,她從一個零,你變到她會。」

