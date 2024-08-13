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劉德華演唱會丨3粉絲唱作導 《愛華一萬年》MV應援　華仔：約定70歲再站台

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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劉德華《今天is the day巡迴演唱會2024》

劉德華36場《今天is the day巡迴演唱會2024》內地站，由7月上海站啟程至昨日成都站，華仔夾着汗水和歡呼聲下，已順利完成了22場演出，多得fans的正能量，讓他體能充沛，笑言相信70歲仍可站在台上跟大家見面。

為讓自己有適當的休息，所以每一站完成後，劉德華都會小休數天；面對精力充沛的fans，華仔也不得不說：「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！」

劉德華演唱會丨劉德華多年受盡網絡攻擊　霸氣以7字作反擊

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華仔珍惜相聚機會

雖然超過5年沒舉行演唱會，但華仔的體能一點也不賴。提到今次演出的感受，他每一站都捨不得地說：「開心的時間真的過得好快，36場演唱會已經唱了超過一半，接下來還有更多跟fans觀眾在場館開心的時刻。觀眾的熱情對我來說是正能量，每日都鞭策自己keep going。」

難得一次過在不同地方跟fans在演唱會中見面，華仔珍惜的說：「大家能夠有這些機會相聚，特別珍惜。明白到fans對自己的愛錫，大家應該用享受這種心情去睇演唱會 ，乖乖的坐在自己座位上舉起雙手舞動一下，那就最好了，順便當做運動。」

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歌迷製作《愛華1萬年》MV

轉瞬間華仔已先後到5個城市演出，每個城市的fans都好熱情，剛剛完成的成都站，fans不但四出應援，在當眼的地方都見到應援的橫額擺設，還有最大的一份禮物就是一班fans唱、作、導炮製了一首《愛華1萬年》的MV，很有心思。

問到可覺得fans很有才華？他也有感欣慰的說：「他們不只有才華，還很『愛華』，每一次聽到他們在場內不停說『劉德華、我愛你！、劉德華、我愛你！』，我真的享受『他們』的聲音，時時刻刻都被他們的舉止感動，fans所給我的，是一份福氣。我相信即使我70歲、80歲在台上，仍然那麼愛我，所以…我也愛你們（fans)。」而緊接成都站的還有重慶、杭州，深圳等14場，繼續跟大家「唱」所欲為。

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劉德華 歌手 演唱會

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