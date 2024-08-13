凶宅租盤｜20歲女租屋獨居1年驚揭是凶宅　業主竟辯稱：邊間屋無死過人？

▲ 20歲女租屋獨居1年驚揭是凶宅。

【租屋/租樓/置業/凶宅】租屋買樓最怕遇到凶宅，內地吉林一名20多歲的女子租住單位近一年，才得知單位是凶宅，曾發生命案，房東不但對此刻意隱瞞，被揭穿後還辯稱「誰家房子沒死過人啊？」，並拒絕賠償。事主於是拍片公開事件，透露考慮起訴業主。

買樓置業｜$280萬買樓做婚房驚揭曾失火燒死人 原業主1理由辯稱：不算凶宅

最新影片：

凶宅租盤｜租客入住1年始揭是凶宅

根據內地傳媒報道，該名女租客日前發布影片，指去年12月租住吉林通化二道江區一個單位，直到今年8月才從他人口中得知，單位原來是凶宅，「是一個男的把一個女的殺了」。

事主表示，業主最初否認事件，直到她報警後才承認單位曾發生兇殺案。她指業主有意隱瞞，如果對方提前告知，一定不會租住，「我一個20多歲的小姑娘自己住，知道事情後害怕，情緒不好」，又指業主沒有為此賠償，「給我生活造成很大的影響，房東沒有良心」。

公屋輪候︱輪候公屋7年首派蝴蝶邨凶宅 網民發現一重點港男可直接拒絕

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

凶宅租盤｜業主：誰家房子沒死過人？

事主透露，考慮起訴業主，目前正與當地警方溝通。她又公開與業主的微信聊天記錄，指對方刻意隱瞞，被揭穿後態度不好。從截圖可見，事主說「有人告訴我這個房子是凶宅，我租房子的時候你也沒告訴我」，業主回覆「誰告訴你的，怎麼人家說啥你都信呢......那你就報警吧......你這小孩可真是的，我就夠照顧你的了，一天你咋那麼多事？這都多少年的事了，怎麼的，房子還不能住了嗎？誰家房子沒死過人啊？」

靈異事件｜情侶高價買到「凶宅」頻遇怪事 驚見染血相片+7字訊息CCTV揭驚人真相

事主發布的影片在網上引起熱議，內地知名律師杜敏禎留言表示事件涉及房屋租賃合約糾紛，願意為事主提供法律協助。杜律師引述《民法典》第148條規定，指如果房東在出租房屋時明知該房屋是凶宅，卻故意隱瞞這一事實，導致租客在遺背真實意思的情況下簽訂租賃合同，房東的行為就構成欺詐。在這種類情況下，租客可依據《民法典》第157條規定，要求房東承擔因欺詐行為所導致的損失賠償責任。

同場加映：農曆七月鬼節22大禁忌

入農曆七月，鬼門關大開，坊間一向流傳不少禁忌，台灣玄學家小孟老師提醒，有22件事不宜做，所謂「寧可信其有」，大家不妨參考。

鬼節2024｜農曆七月發10種夢是好兆頭 玄學家：夢到女鬼索命會發大財

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】