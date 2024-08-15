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體臭問題丨29歲日本美女主播捲失言風波　「嫌男人體臭」惹火言論下場超慘【附體臭成因+5大療法】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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29歲日本美女主播川口由利，早前因捲入失言風波慘被解僱。

【日本／美女主播／體臭／止汗劑／解僱】言多必失！29歲的日本美女主播川口由利（川口ゆり）早前就捲入失言風波。事緣川口早前在社交平台上發文，指男人於夏天時的「體臭問題」令人難以忍受，希望他們使用止汗劑或多洗澡。惟有關帖文一出，即引來巨大爭議，不少人批評川口是惡意歧視男性，所屬公司翌日更發聲明將她解僱；而川口本人亦於11日發文向大眾致歉。

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綜合日本傳媒報道，日本播音員川口由利（川口ゆり）因在社交平台上批評男性在夏天的「體臭問題」，引起網上熱議。事件發酵後，外界認為她的言論涉及性別歧視，其所屬經理人公司立即與她「切割」，於10日發聲明解除雙方合約；曾邀請川口由利擔任防止騷擾研修講師的「青山PRODUCTION」也表示將終止與她合作。

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眼見事業大受影響，川口不但將「體臭」帖文緊急刪除，更於11日立即發文公開道歉:

我深感遺憾的是，我的粗心言論讓很多人感到不舒服和傷害。作為一個從事文字工作的人，我缺乏經驗。從現在開始，我會努力避免自己的言語傷害任何人。真的很抱歉。

同場加映: 體臭困擾｜體臭男同事「跨部門搭訕 」登場即飄惡臭　惟因1顧慮全體女同事死忍

體臭成因

皮膚科專科醫生顏佩欣曾受訪表示，人體汗腺分為「小汗腺」及「大汗腺」，小汗腺分佈在全身皮膚，所以全身皮膚都會流汗；大汗腺又稱為頂漿腺，分布在腋下最多，其次為乳頭、生殖器官、耳朵等位置，從青春期開始變得發達。但其實不管是大、小汗腺所分泌出來的脂肪酸、汗水，原本都是無味的，一經皮膚表面細菌發酵和分解後，會產生「短鏈脂肪酸」、「阿摩尼亞」，帶有較強烈體臭味。此外，排汗多少亦會對體臭有影響，汗腺愈發達，排汗愈多，體臭愈重。

同場加映: 體臭5大治療

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同場加映: 改善體臭建議

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