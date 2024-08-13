耐心聆聽︱家人幸福是需要好好經營 醫生夫婦對子女從不動氣口出惡言
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發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
非常欣賞那些投身成為心理（精神）治療師的朋友。首要條件，當然是他是個悲天憫人的人，同時知識淵博、善解人意，而且有無限的耐性去聆聽求醫者的鬱氣、怨氣、恐懼、哀號，往往都必須從他的孩提時代有一句沒一句的聽取，醫者成了可信賴的申訴對象，聽說有些醫者因而得了抑鬱症。
以我的理解，這些幫助心理疾患者的醫生或治療師，他們最好能夠擁有一個幸福的家庭，不僅有夫婦倆，還需要有子女。一家人的和諧幸福是要經營的，有了這些經營經驗，才可以了解求醫者的哀號。
吾友陸秀霞醫生，自年前從公立醫院退休後，就去修讀這一類課程，現在天天熱心地為這些心理疾患人士義診。試過用四個小時來聆聽一個病人的故事，陸醫生當然擁有一個幸福的家庭。
另一個是精神科專科醫生李兆華，目前仍然在青山醫院應診。認識他們夫婦超過二十年，他們對子女從不動氣口出惡言，永遠寬容地面對朋友；對病人十分有耐性地傾聽。目前香港精神科醫生十分吃香，朋友勸李醫生自立門戶，但他堅持在公立醫院服務。
編者加：李兆華醫生在青山醫院應診超過30年。
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撰文 : 李韡玲