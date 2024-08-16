超市大搜查｜豆製品低脂高纖可降膽固醇/穩定血糖　18款不含添加劑豆漿名單

▲ 豆製品低脂高纖可降膽固醇/穩定血糖，18款不含添加劑豆漿名單。

【豆漿／豆乳／黃豆／大豆／添加劑／飽和脂肪／血糖／糖尿病／心血管疾病／膽固醇】豆漿營養豐富又美味，是傳統早餐必備飲品。不過市面上有很多不同的豆漿，其中不少都加入了添加劑。為此，TOPick搜羅了市面上常見的豆漿，發現有18款不含添加劑，大家選購時可作參考。

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18款不含添加劑豆漿

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TOPick搜羅了市面上常見的豆漿，並逐一檢視營養標籤，發現部分豆漿除了含大豆、水、糖以外，亦加入了添加劑，如乳化劑、穩定劑、消泡劑等等。

據食物安全中心的資料，食物添加劑的作用如下：

抑制微生物生長，以提高食物的安全和品質；

防止氧化變質，以延長食物的保質期；

加強味道和氣味；保持或保存色澤；

以及改善食物的質地和稠度等。

一般來說，食物添加劑的毒性很低，適量進食不會影響人體健康，但部分消費者仍傾向選擇含較少添加劑的產品。

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10款加鈣無糖豆奶

尚營坊營養師團隊曾指出，鈣質是構成骨骼及牙齒的主要元素，負責神經傳送、肌肉收縮、血液凝結等功能。若長期鈣質攝取不足，會令骨骼的鈣質不斷流失，導致骨質疏鬆症或骨質軟化症。為此，營養師團隊推介10款加鈣無糖豆奶，提供給想透過飲豆奶補充鈣質的人士選擇。

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豆漿有助穩定血糖

消委會曾指出，豆漿用大豆（又稱黃豆）製成，含豐富蛋白質、多元不飽和脂肪（奧米加3和奧米加6）、礦物質和維他命（尤其是維他命B）。大豆的飽和脂肪含量低，亦不含膽固醇，屬低升糖指數（low glycemic index，簡稱low GI index）食物，即是其碳水化合物會慢慢被消化成為血糖，有助糖尿病患者保持血糖水平穩定。

此外，大豆亦含寡糖，有助大腸內益生菌的生長，對大腸健康有益。雖然大豆含豐富非水溶性纖維，但大部分會在製成豆漿時隔掉。有些研究顯示，大豆異黃酮有助降低壞膽固醇水平、減低患上乳癌的風險和預防骨質疏鬆，但研究結果存在爭議，仍需更多研究證實。

豆漿是素食者或對牛奶敏感者在牛奶以外很好的選擇，但要注意市面有些豆漿飲品會添加奶類成分，如脫脂奶粉或乳固體，選購時要看清楚配料表。此外，有些產品會添加糖，為減低糖分攝取量，宜揀選低糖或無糖產品。

黃豆4大好處

台灣營養師林圓真曾指出，黃豆的主要成分是蛋白質，也含有碳水化合物和脂肪，同時含豐富膳食纖維、多種類維生素及礦物質，以及異黃酮、植酸和皂素等植物雌激素，有預防癌症、骨質疏鬆等4大好處。

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