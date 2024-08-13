染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染

▲ 台灣一名60歲婦人長年染髮後確診膀胱癌，醫生提醒做錯1件事惹禍。

【染髮／膀胱癌／癌症／致癌物／重金屬／色素/染髮顔色／過敏成分／苯二胺／PPD/高危】愛美之心人皆有之，不少人都有染頭髮的習慣，甚至看見髮根長出黑色頭髮便要補染，然而長期染髮隨時有可能對身體造成嚴重損害。台灣一名婦人因喜愛染髮，數十年間一直頻繁補染，最終在60歲時確診膀胱癌。有醫生就表示，染髮後應做1件事幫助排毒，降低患癌的風險，並提醒有2種顏色要避染。

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台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《健康2.0》中分享病例，指自己曾經遇過一名60歲女子確診，由於對方在工廠工作，因此最初懷疑是長期接觸化學品所致，但女子就表示自己只是一般工作人員，工作上並不會接觸到化學相關產品，遂推斷其患癌原因與染髮有關。

原來女子因為愛美，自2、30歲起便經常染髮，近40年來從未間斷，估計因此導致患上癌症。對此歸家豪解釋，染髮劑多為水溶性，能被人體吸收到血液，經腎臟代謝後進入尿液中；而當含有化學物質的尿液長時間留在膀胱，便會致癌。他又指出，膀胱癌與其他癌症的不同之處在於後者可以透過血液驗出，而前者較難被發現，因此不少患者都是出現血尿症狀後才求醫，但此時恐怕為時已晚。

家醫科醫生王健宇就提醒，染頭髮時應避免接觸到頭皮，因為這些會影響癌症的相關染料，分成水溶性和油溶性，而與泌尿系統相關的是水溶性。另外，食物色素同樣是導致膀胱癌的可能因子，因為食物成分出現的幾號色素，其實均為水溶性，所以亦建議平時進食盡量以原型食物為主。他又提到，環境荷爾蒙是醫生公認最大的問題，難以避免，包括水質的環境荷爾蒙濃度都非常高，所以建議市民可多喝水、多排尿，把泌尿道相關癌症機率降低。

醫生：染頭避開這兩個顔色

此外，外科醫生江坤俊亦曾建議染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

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長期反覆染髮恐致癌

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，由於大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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染髮劑過敏症狀

部分人士會對對苯二胺(PPD)產生過敏反應，常見的過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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減少染髮傷害7大貼士

胡醫生提出，7大貼士可減少染髮帶來的傷害：

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