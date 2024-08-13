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網絡熱話｜拒將LV手袋放地上　内地女累航班延誤1小時　下場曝光大快人心

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【飛機／航班／延誤／LV／手袋／乘客／空姐】為了安全起見，搭飛機應還是應該遵從空服人員指示擺方行李。內地一名女子疑因不捨將名LV手袋放地上，堅持要放在身旁，結果連累航班延誤1小時，導致機場不少航班亦因而延誤行程。事件最終驚動航警上場，女子最終下場大快人心，連在場乘客都忍不住歡呼鼓掌。 

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綜合內媒及《星視頻》報道，上周六（10日）一名乘客發佈影片及貼文，指自己於江北國際機場乘坐相關航班時，有一名女乘客疑因捨不得弄髒LV手袋，拒絕將名牌袋放到腳下及放到行李架上，堅持要放於兩個座位中間。

空姐為安全問題多番勸說，但該名女乘客仍然拒絕接受，導致本已排隊上跑道的飛機再次返回登機口、起飛延誤逾1小時，令全機乘客亦出現鼓噪。不少人都出言指責及取出手機拍攝，惟對方仍然堅持己見，最終驚動航警，將其帶下飛機，航班才順利起飛。

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相關影片：飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳 港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊

航警到場帶走女乘客 全場歡呼鼓掌

女乘客被帶走後，全機乘客立即站起身歡呼鼓掌，而空服人員事後接受訪問時亦表示，該名女子行為不止影響了她們的航班，他們航班後面的所有飛機行程同樣受到廷誤，令不少網民怒斥該名女子行徑誇張，紛紛感嘆：「那麼心疼，放家裏好了！」、「祈禱生命中不要遇到這種人」、「沒錢就不要買好包包」、「這個包不會就是她的全部身家了吧？」

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同場加映：飛機5大衛生黑點

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