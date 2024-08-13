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超市大搜查｜部份潤膚露含香料甲醛可致敏　消委會+水中銀推介 11款潤膚露安全清單

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【消委會/水中銀/潤膚露/潤膚乳/保濕/抗炎/過敏/毒性/護膚用品/安全清單】不少人會使用潤膚產品為皮膚保濕。消委會曾對61款市售潤膚乳進行檢測，當中發現多達9成樣本含可致敏成分，僅4款樣本不含致敏成分；此外，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）亦曾檢驗市面上22款潤膚產品，當中有7款通過毒性檢測，整體表現良好。TOPick為此整合了以上共11款優良潤膚產品，供大家參考。

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4款不含致敏成分潤膚乳

消委會早前檢驗市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，有可能致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等；全部樣本中，只有4款樣本不含致敏成分，名單如下：

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消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。

而大部分樣本含有可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。部分樣本亦含有化學成分環戊矽氧烷，據歐盟SCCS 2015年的報告顯示，環戊矽氧烷對皮膚和眼睛都具輕微刺激性。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，目前有研究懷疑環戊矽氧烷具有干擾內分泌的特性，故此並不建議用於製造身體乳液產品。

消委會指出，環戊矽氧烷一般會在使用過程中揮發，只有極少量殘留在皮膚上，使用者可能會在使用過程中經呼吸吸入，而目前未有足夠證據證明會影響人體荷爾蒙水平。

7款整體表現良好潤膚露產品

「水中銀」早前從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

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值得留意的是，「NIVEA 深層潤膚露」、「NIVEA 舒敏修復潤膚露」和「CeraVe 長效保濕修復乳」均被評為「保濕功效」及「抗炎功效」顯著。

皮膚科醫生：皮膚屏障對保護皮膚很重要

皮膚專科醫生蔣頌儀曾接受訪問指出，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

  • 水分易流失，皮膚會變得很乾燥
  • 皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應
  • 皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

同場加映：

超市大搜查｜日本雜誌《LDK》實測23款身體潤膚露　6款獲A級夠保濕冠軍$50有找

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