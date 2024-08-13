日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

▲ 日本發生大地震要點做？23項必備防災用品！

【日本地震2024/海嘯/防災包/防災用品/日本地震最新消息/巨大地震預警/日本旅遊警示/日本旅遊】日本宮崎縣上周四（8日）發生7.1級地震，氣象廳隨後發出首次「南海海槽地震臨時訊息」，引起民眾恐慌，擔憂會發生更大規模的地震、海嘯。日本發出地震警告後，香港政府亦提醒前往當地的港人要提高警惕，使不少短期內出發到日本旅遊的港人，也在考慮是否如常出發，或取消行程。若大家按計劃出發，可以考慮準備「防災用品」，防患未然。

日本地震2024｜日媒列「防災必備」的用品清單

《讀賣新聞》為民眾整理了一個「防災必備」的用品清單，列出23項必備用品和地震前需先沒準備的事，大家可作參考。首先，地震前家中應先做5年事情，分別是「固定家具」、「準備緊急救生包」、「預先準備3天份量的水、食物、生活用品」、「確保家庭成員聯絡方式」、「查詢所在地區災難地圖（Hazard map，確認災難可能發生區域以及避難場所）位置及撤離路線」。《讀賣新聞》指，這些措施已宣傳多時，但只有少數人表示「充分準備」，大多數人表示「幾乎沒準備」或「沒有特別準備」。

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日本地震2024｜地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

水

食物

防災帽（災難頭套）

衣物（內衣）

雨具

無鞋帶運動鞋

手電筒

收音機

備用電池（手機充電器）

火柴（蠟燭）

急救用品

暖暖包

毛毯

手套

洗漱用品

牙刷（牙膏）

毛巾

筆（筆記本）

口罩

消毒酒精

肥皂（洗手液）

濕紙巾

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另外，日本媒體建議民眾攜帶「防災包」，內裡放置行動電源、身份證、書寫用品、筆記本、零錢、家人照片、OK蹦、眼藥水、濕紙巾、清潔抹布、大手帕、糖果、果凍飲料等可長期保存食物、塑膠袋、涼感毛巾（夏用）或暖暖包（冬用）、簡易廁所、防身警報器或哨子。《讀賣新聞》總編輯透露，自己會獨立準備化妝包，將容易受潮物品放入化妝包中。

在所有防災用品中，最為重要的是「行動電源」，即使災害發生時，網路可能會遭到中斷，但確認人身安全、災害資訊、避難訊息等仍需要使用到手機，如果手機沒電，行動電源就能在關鍵刻用上。

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