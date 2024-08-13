聲夢小花丨姚焯菲社交網上作一舉動　Chantel有望「破例」上ViuTV音樂節目？

▲ 「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）有望亮相ViuTV音樂節目？

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）與華納歌手張天賦（MC）合唱《誰能避開戀愛這事情》，樂迷對歌曲反應平平，但對二人有這次跨公司合作感驚喜！這次的合作似乎更可造就TVB「破例」讓Chantel登上ViuTV音樂節目？

事關《誰能避開戀愛這事情》分別在ViuTV的「CHILL CLUB推介榜」與TVB的「勁曲金榜」榜上有名，網民在ViuTV Facebook帖文留言表示希望歌曲能登上第一位！

聲夢小花｜姚焯菲淡妝上陣玩小性感 Chantel「男友視角」撐枱腳相獲讚

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Chantel伸出友誼之手？

Chantel在《聲夢傳奇》奪亞軍後，與TVB、愛爆音樂簽約，何麗全回巢無綫接管音樂部時曾向傳媒表示，只要旗下歌手歌曲可打入ViuTV的音樂排行榜、在頒獎禮中獲獎，TVB不介意歌手出席。

《誰能避開戀愛這事情》現時於「CHILL CLUB推介榜」排第6位，會否成為榜首也是未知之事！Chantel在今早（8月13日）就在IG限時動態轉發ViuTV「CHILL CLUB推介榜」的最新排名，是禮貌之舉抑或表明有「破冰」的機會？

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曾有TVB藝人上CHILL CLUB榜

早在2020年，王君馨（Grace）以獨立歌手身份推出的國語歌《Casada》就登上過「CHILL CLUB推介榜」第2位，當然仍為「大台親生女」的Grace因身份問題未有到《CHILL CLUB》宣傳。

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