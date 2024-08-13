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星二代升學｜李嘉欣偕夫赴英出席家長會　送兒讀貴族寄宿學校學費幾多？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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李嘉欣偕夫赴英出席家長會，送兒子許建彤（Jayden）讀貴族寄宿學校威靈頓公學。

【星二代/李嘉欣/育兒心得/許建彤/Jayden/英國/威靈頓公學】有不少藝人都會安排子女海外升學，剛過54歲生日的大美人李嘉欣（Michele），原來兒子許建彤（Jayden）今年已13歲，他除了暴風式長高。最近有網民發現，李嘉欣偕丈夫許晉亨到英國的威靈頓公學（Wellington College）出席新生家長活動。堪稱頂級大學的搖籃的威靈頓公學，Jayden來年成為「十優港姐」麥明詩的校友。

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該網民指新生家長活動於4月舉行，為9月入學新生的家長舉行。網民上傳的影片可見，李嘉欣與許晉亨雙雙遠赴英國出席家長活動，可見對兒子教育的着緊。廿四孝媽媽李嘉欣與現場家長相處融洽，有說有笑，極速融入家長群。李嘉欣打扮簡樸大方，穿上褐色大褸、黑褲及白波鞋，氣質依然。

該網民透露，原來英國球星蘇金寶（Sol Campbell）的女兒也是今年新生，將與Jayden做同學。

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星二代丨李嘉欣自製短片曬母子溫馨照　傳統名校畢業拒當虎媽培育兒子獨立思考

盡得媽媽品學兼優真傳

以會考4A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通7種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。Jayden10歲時已在YouTube開設頻道分享遊戲心得，片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚發音準確又專業。

李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝。（IG）

陪伴成長親自栽培

李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝，愛閱讀研究歷史，又會打冰上曲棍球、高爾夫球、游水、攀石、滑雪、騎馬等運動，動靜皆宜，發展多元興趣。而李嘉欣更會身體力行做個好榜樣，跟兒子一齊學溜冰、打乒乓波，甚至玩高危活動如攀石和滑雪。李嘉欣曾表示自己不會做「虎媽」，給予兒子私人空間，讓他懂得自理及培養獨立的思考，閒時更會與棋藝了得的許晉亨捉棋，動用腦筋，鬥智鬥謀。

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堪稱頂級大學搖籃學校

據悉，Jayden即將就讀的威靈頓公學（Wellington College）是英國過百年歴史的頂尖貴族寄宿學校，威靈頓公學被譽為「收生門檻高，堪稱頂級大學的搖籃」，該校學生成績出眾，在過去的五年中，有100名威靈頓公學的學生已獲牛津大學和劍橋大學的錄取通知。「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科，故李嘉欣為Jayden選擇該校絕不意外。

威靈頓公學校園位於克羅索恩鎮（Crowthorne），位於英格蘭東南部，隸屬於英國十大富饒地區的伯克郡（Berkshire），同時為高中生提供A-LEVEL及IB 課程。在2023年5月的考試中，大約 47% 的學生總分達到 40分或以上，威靈頓公學為 IB 的最強學術學校之一。

2023年A-LEVEL中，超過 40% 的學生取得了A或以上的成績，超過三分之二 學生的所有成績為 A*或A。2023 年，在英國會考課程（GCSE） 中，超過 37% 的學生達9級成績。 

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重視英語能力及個人發展

威靈頓公學現有的學生來自44個國家。每年招募約20至30名13歲以上和16歲以上的國際學生加入。無論學生是來自英國還是國際背景，招生流程都是相同，挑選學生入學並不完全基於學術標準，還考慮每個申請者的性格、興趣、才能和個性。

不過校方重視英語能力，要求國際學生能夠熟練地英語和寫作，所有13歲以上的考生都必須完成英國私立學校入學測試（UKiset），衡量三個領域的能力：詞彙、數學和英語，作為 ISEB 通用預測試的一部分。

威靈頓公學2024/25學費中，寄宿生每學期約173,000港元。（威靈頓公學校網）

威靈頓公學2024/25學費中，寄宿生每學期17,370 英鎊，約173,000港元，日校生每學期12,700 英鎊，約126,000港元。威靈頓公學擁有17座宿舍區，約八成的學生選擇寄宿學習生活，體驗英國備受推崇的教育體制。

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