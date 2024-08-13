法證先鋒VI丨王敏奕首集出場僅5分鐘失蹤　43歲黃宗澤被讚零走樣

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月12日）首播，第1集焦點劇情必然是王敏奕飾演的霍寶英，出場不久即玩失蹤。

昨晚《法證先鋒6》劇情講述寶英與余星柏（黃宗澤飾）於日本結婚兼浪漫旅遊期間，寶英於星柏酒醒後離奇失蹤，星柏在寶英好友張大煒（吳業坤飾）協助下四出尋妻。

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法證先鋒VI丨王敏奕盛世美顏零死角

雖然敏奕出場時間僅約5分鐘，但已引發網民好奇及熱議，除關心寶英生死，亦對敏奕的「零死角」盛世美顏大為讚嘆。

至於與敏奕組CP的黃宗澤（Bosco），顏值同樣獲讚，網民對於43歲的Bosco零走樣兼多年來Keep住又型又帥相當厲害。

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