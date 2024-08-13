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香港好去處｜100FUN樂滿紛迎來5週年　啟田商場分店開幕主打本土情懷

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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100FUN樂滿紛新店以香港情懷作主題，非常有特色！

Fullhouse World滿屋世界於2008年成立，集團一直秉承「為家創造幸福與快樂」的理念，致力為年青家庭打造親子樂園、主題餐廳，讓大人小朋友可一同參與遊玩，傳遞幸福、分享快樂。

集團旗下的首個室內兒童遊樂園100FUN樂滿紛於2019年啟業，坐落於樂富廣場，設有多款遊玩設施，提供不同玩意，能激發小朋友的腦細胞，除了讓他們從玩樂中學習外，也定必能讓活潑可愛且精力旺盛的小孩子大玩特玩，好好放電！

高級營運經理張朗婷（Macho）講述新店概念由來。

親子好去處｜新店以全新角度重遊香港探索本土情懷

來到2024年，100FUN樂滿紛將於啟田商場設首家分店慶祝開業五週年，分店近萬呎，以香港情懷作主題，將帶領大家以全新角度重遊香港探索本土情懷，問到這個概念因何而起？Fullhouse World滿屋世界的高級營運經理張朗婷（Macho）表示：「2019年樂富店鋪以『家』做概念，用比較柔和色調，突顯IP（動畫主題人物）一家四口和一隻貓一隻狗，到籌備新店，其實想過很多方案，我們希望有很突出的主題，所以傾談了很久，最終覺得我們作為香港的品牌，而我們的IP也是香港的，香港亦有很多特色文化，因此有了這個概念。」

Macho透露有了概念之後，就開始幫IP構思有香港特色的造型，例如主角小狗化身茶餐廳伙計，加上今次是跟積木品牌Kalos Blocks合作，Macho也有參考他們的背景，從而衍生這次的作品，她說：「香港有很多代表性的文化場景，而今次我們用紅白藍色調，發現整體很配合，所以最後用了這個色調突出香港文化精神。」

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親子好去處｜從舊建築重溫香港的繁華時光

Macho指新店的設計是沿住路線進來，會發現跟香港地理環境很吻合：「首先進來就見到摩天輪，是香港現在中環的特色，旁邊有些攤位遊戲就是上環的大笪地，進場內見到海旁、雪糕車、天星渡海小輪、天星碼頭、鐘樓和文化中心；兩個戲棚，新舊兩個，包括新的戲曲中心，再來就是一條大長廊，是香港的舊式街道，這裡有舊式冰室、士多、理髮店，最特別是它們在飛機底下，彷似從前在啟德機場下的生活；最後的部份就是城寨，用功夫去包裝，整體感覺就是港九漫遊。」從而讓大家重溫香港的繁華時光，亦令小朋友認識屬於香港的本土情懷，傳承香港精神。

至於在執行上有否遇到什麼困難？Macho坦言：「在設計和選取元素上，不是最大困難，最困難是如何融入，例如如何將場景用色變成玩樂的地方，又可以用到小朋友適合的配件，但又要有香港特色，其實要花心思。」她指冰室和士多的道具，就花了不少心思去提高還原度：「另一方面要顧及可行性和玩樂程度，例如理髮店有張舊式洗頭椅就找了很久，冰室用色亦要懷舊。」不過最花功夫的非天星碼頭莫屬，因要仿照天星碼頭整艘船來設計。

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親子好去處｜新店選址啟田商場有三大原因

今次新店選址藍田啟田商場，Macho也有解釋當中原因：「這是交通考慮，啟田交通方便，連接藍田地鐵站的扶手電梯一路向上即可到達，最大優勢是位於幾條隧道的隧道口，十分方便。」除地理位置吃香之外，原來新店座落的區域是全新打造，當初選址後，商場隨即作出全新規劃，變得很適合親子遊；還有就是貫徹店鋪樓底高的特色，Macho指新店樓底不但高，而且空間感十足，清楚給大家看到裡面環境，感覺闊落開揚。」

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親子好去處｜與本地積木品牌Kalos Blocks攜手合作

此外，本地積木品牌Kalos Blocks亦挑選100FUN樂滿紛啟田全新分店作為其首家限定店，旨於一同攜手將幸福和快樂送到香港各家各戶。為慶祝100FUN樂滿紛啟田分店盛大啟業及兩大本地品牌的首度聯乘，Kalos Blocks亦製作了Fullhouse World滿屋世界駐場卡通人物Fullhouse Funmily滿紛一家的大型積木擺設，贈予100FUN樂滿紛啟田分店擺放於店內，供大人小朋友到場打卡。

其實集團向來積極與不同機構合作，希望開拓不同Crossover項目和活動，例如8月底跟Kalos Blocks合作的拼湊積木比賽，就會在樂富店舖舉行，希望一家大細除了來玩樂之外，也有其他類型活動可參與。

分店詳情：

樂富廣場

  • 地址:九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區3205-3208號鋪
  • 門票時段:
  • （１）星期一、二下午2時至晚上8時
  • （２）星期三至五上午11時30分至下午3時30分、下午4時至晚上8時
  • （３）星期六、日及公眾假期上午10時至下午1時30分、下午2時至5時30分、下午6時至晚上9時
  • 電話:(852) 3615 0159

啟田商場

  • 地址:九龍觀塘藍田啟田道50號啟田商場3樓328-329舖
  • 門票時段:
  • （１）星期一、二下午2時至晚上8時
  • （２）星期三至五上午11時30分至晚上8時
  • （３）星期六、日及指定假期上午11時至下午3時、下午3時30分至晚上8時
  • 電話:(852) 2186 6466

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