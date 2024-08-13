【深圳睇牙攻略】每半年北上洗牙 隨時慳十幾萬

市況疲弱，人人都想慳得就慳，不少人都會減低非必要開支，以慳錢儲錢。但對於定期的必要醫療開支，的確是無可避免。常見的傷風感冒、專科醫生的基本檢查，醫療保險也可能有所覆蓋，但原來一般的醫療保險未有包括牙科服務，想要增添牙科服務，每年就要額外多供$1,500至$2,000不等，實在叫人頭痛又牙痛！

怎樣才可以更「慳家」地護理牙齒，將所節省的金錢儲起，再轉作投資之用？北上到深圳睇牙、洗牙，就成了近年大家的慳錢妙法！想知北上睇牙有多便宜，以及他們的服務有多全面，千萬別錯過以下的深圳睇牙攻略，一起慳錢，準備以一口靚牙做小富翁啦！

▲ 北上睇牙價錢相宜，服務亦十分全面。

留港「睇牙」收費高 預約困難一位難求



正所謂「知己知彼，百戰百勝」，先要知道留港睇牙價錢，才可以找出北上「最抵」的牙科服務。本港的預防性牙科服務，價錢由$300至$800不等。私家牙醫診所的治療性牙科服務，收費普遍由$500至$5,000不等，不僅收費昂貴，口碑好的牙醫更往往要提早一至兩星期預約，一位難求。

▲ 每半年洗牙及檢查牙齒，可防止牙齒問題惡化，造成牙痛。

至於修復性牙科服務，例如是植牙等針對缺失或嚴重受損牙齒進行的修復和重建，費用更高達1萬至3萬不等，如不幸要種植幾隻牙齒，就要花上十多萬，對於基層市民、退休人士，實在是天文數字，難以負擔！假如能以優惠的價格，優質的服務，作每半年一次的洗牙及牙齒檢查，及早處理牙齒問題，防止牙齒問題惡化，說不定能為荷包慳上十數萬。以所慳所得用作投資、儲蓄，說不定更能成為小富翁！

▲ 北上到深圳睇牙、洗牙，以所慳所得用作投資、儲蓄，說不定更能成為小富翁！

1/3超值筍價 睇牙信心保證



位於深圳的愛康健，為大灣區大型牙科連鎖機構，近30年老字號品牌，提供與香港相約標準醫療服務，醫術、收費及管理受兩地政府監管和認可，收費只是香港1/3，價格超值，實是在基層市民、慳錢一族的救星！其羅湖口岸的深圳愛康健口腔醫院，更由今年8月14日起香港長者可以使用醫療券付款，便利更多居住兩地長者，絕對是老人家的福音。一起了解愛康健提供的多種牙齒服務，拿出身份證和回鄉卡，準備上深圳洗牙和睇牙啦！

▲ 愛康健為大灣區大型牙科連鎖機構，近30年老字號品牌，提供與香港相約標準醫療服務，收費只是香港1/3。

預防性牙科服務 及早護理牙齒



主要能防止牙齒、牙齦疾病，服務包括：

定期洗牙及牙齒檢查：定期洗牙，每半年進行一次專業洗牙，有助於去除牙菌斑和牙石，預防牙周病和蛀牙。世界衛生組織、各大牙醫學會均建議每半年至一年進行洗牙，保障口腔健康。坊間的洗牙服務，多包括了牙齒檢查，每半年進行一次，能及早發現並處理潛在的口腔健康問題。

氟化物處理：牙醫有機會進行氟化物塗覆或提供氟化物漱口水，以強化牙齒、預防蛀牙。

窩溝封閉：利用窩溝封閉兒童、青少年的恒齒，可以有效預防蛀牙。

口腔衛生教育：專業牙醫會教授正確的刷牙和使用牙線方法，提高其口腔衛生意識。

治療性牙科服務 根治口腔問題



旨在治療已經存在的口腔健康問題，服務包括：

蛀牙填補：使用填充材料修復蛀牙，防止蛀牙進一步惡化。

杜牙根（根管治療）：進行杜牙根以清除已受感染或受損的牙髓，以保存牙齒。

牙齦治療：針對牙齦炎或牙周病進行專業治療，包括深度清潔和手術。

牙齒脱除：當牙齒無法修復或對口腔健康造成威脅時，進行拔牙。

修復性牙科服務 改善咀嚼能力



主要是針對缺失或嚴重受損的牙齒進行修復和重建，服務包括：

牙齒修補：使用牙冠、牙橋或貼面等修復材料改善受損牙齒的功能和外觀。

假牙（義齒）：為缺失的牙齒裝上全口或局部的假牙。

植牙：使用人工牙根和牙冠進行牙齒植入，重補缺失的牙齒，同時令牙齒更美觀。

矯正治療：使用牙套、隱形矯正器等進行牙齒矯正，改善咬合和牙齒排列。



深圳愛康健—經濟日報讀者洗牙優惠



愛康健不單由資深名醫團隊主理，提供合理價格、優質又全面的牙科服務，更在深圳設有12間分店，鄰近羅湖、福田、深圳灣三大口岸，過關即到，地理位置極佳。是港人到深圳睇牙，慳錢、儲錢的最佳選擇！想體驗愛康健的牙科服務？現在你可以經濟日報讀者優惠到愛康健洗牙，一起守護牙齒，創造財富！

超聲波洗牙：推廣價 ¥88/次，（原價：¥180/次）

*已包括：超聲波洗牙+無痕拋光+牙周沖洗+檢查。

▲ 超聲波洗牙服務會同時為牙齒進行無痕拋光。

菌斑導向專業洗牙（含鹽）：推廣價 ¥168/次

（原價：¥350/次）

*已包括：超聲波洗牙+噴砂去漬+無痕拋光+牙周沖洗+檢查

*適合經常飲用咖啡、茶及中藥，牙齦敏感及口腔衛生狀況較差人士。

▲ 菌斑導向專業洗牙服務包括噴砂去漬及牙周沖洗等程序。

各分店營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

查詢電話及WhatsApp：+852 69338128

WhatsApp預約及查詢連結：https://bit.ly/TOPICK預約及查詢愛康健洗牙

網頁：https://ckjhk.com/



醫療券最新消息：深圳愛康健口腔醫院可以用長者醫療券



由2024年8月14日起，深圳愛康健口腔醫院將成為「長者醫療券大灣區試點計劃」參與機構。持香港長者醫療券人士只需帶同香港身份證到診，便可以申報使用醫療券支付治療費用。政府為鼓勵市民及早進行健康管理，在口腔醫院接受預防性牙科項目及跟進／監察慢性病症牙科項目時，亦能參與「長者醫療券獎賞先導計劃」。即是同一年度內累計使用至少＄1,000醫療券在指定項目，醫健通（資助）系統即會自動發放＄500獎賞至其醫療券戶口。

深圳愛康健口腔醫院醫療券熱線及WhatsApp：+852 69338128

深圳愛康健口腔醫院醫療券網頁：https://ckjhk.com/health-care-voucher

▲ 今年8月14日起香港長者到愛康健睇牙及接受治療，可以使用醫療券付款。

深圳愛康健口腔醫院增設65歲及以上長者關愛優惠



針對長者醫療券在深圳愛康健口腔醫院啟用，口腔醫院提供折扣及套餐優惠予65歲及以上長者，以醫院券或其他付款方式皆可享有以下優惠。

凡65歲及以上香港長者：

1. 首次到診長者免掛號費及CT拍片檢查費

2. 義齒修復免費拔牙1顆（智慧齒除外）

3. 超聲波洗牙 ¥58（原價：¥180/次）

4. 無鹽噴砂洗牙 ¥168（原價：¥550/次）

5. 全科治療 原價9折（或使用網上優惠）

6. 牙周治療套餐 原價9折，牙周專科檢查記錄 ¥240（原價：¥300），贈送2次牙周治療後維護（價值：¥800/次）

7. 政府補助種植體（集采種植牙）可延長1年保修期

8. 非政府補助的歐美種植體，享有網上優惠再9折。（特價種植牙產品除外）

優惠受條款及細則約束，詳情可與口腔醫院職員或電話及WhatsApp查詢：+852 69338128。

（特約）