黃心穎二姐丨黃心妙無懼日本巨大地震預警　預告照出發大阪旅行

▲ 黃心妙冇有怕照去日本旅行

最近日本宮崎縣對開海域發生7.1級地震後，日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，港府昨日（8月12日）提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。

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發出地震預警和海嘯警報

由於日本宮崎縣本月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後首次發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」和海嘯警報，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，波及地區範圍廣泛至大阪、和歌山、三重、靜岡等地，呼籲民眾提高警惕、做好防災準備。

當中有不少旅客仍糾結會否如期出發，不過黃心穎家姐黃心妙表示冇有怕，如期繼續前往大阪旅行。

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黃心妙照出發去大阪

不時在社交網分享生活動向的黃心妙，日前分享穿上背心照，並發文表示「15號準備起飛去大阪，雖然有地震警報，但還是會如期出發🛫#願天保佑日本平安 #在收拾行李忽然想要交代一下啦」

雖然她沒有交代一家人前行，還是獨自旅遊，網民都叫她要小心保重。

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