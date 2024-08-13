巴黎奧運｜港隊奧運代表團返港　盧蔚豐勉勵青少年勿輕易放棄

▲ 李思穎和盧蔚豐出席巴黎奧運閉幕禮場地前合照（SF&OC 港協暨奧委會圖片）

今屆巴黎奧運圓滿結束，港隊取得2金2銅的佳績。港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧委會副會長兼巴黎奧運中國香港代表團團長施文信、跆拳道代表盧蔚豐及單車手李思穎今早（13日）返港。

李思穎表示，經過巴黎奧運，對自己認識了很多，賽事完結後會重新出發。 她指出奧運與其他比賽，無論在水平及氣氛都不同，公路賽中沿途有很多觀眾打氣，亦給了自己很好的經驗，令自己的強度更加高；而奧運參加爭先賽時，看台上坐滿大量的觀眾，也與平時在單車館的訓練有不同感受，真正明白體育有如此多人關注及喜愛，能容納不同的人。

▲ 李思穎和盧蔚豐出席巴黎奧運閉幕禮（SF&OC 港協暨奧委會圖片）

她稱賽前訂下兩個目標，對於可以完成第一個目標感開心，但另一個目標失敗，當刻覺得浪費了教練及團隊的努力，但亦是很好的機會去檢討自己，為10月舉行的場地世錦賽、下年在港舉行的全運會及2028年的奧運做好準備。

盧蔚豐表示，很開心返港時見到家人及朋友來接機，雖然與李思穎不是取得最好成績，但認為有正能量給予香港的青少年，勉勵他們不要輕易放棄。他說回想比賽時，雖然落後，又被踢跌落地，但當刻對自己說「唔好放棄，因為唔放棄我仲有機會」。他又說，對自己的整體表現已「收貨」，但仍有改善空間， 可以做得更好，回港後會準備下月的澳洲公開賽。

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