  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

僱傭爭議｜首爾鼓勵生育引進首批100名菲傭　$1.3萬超高月薪遠超來港打工

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

首爾鼓勵生育引進首批100名菲傭，有1.3萬元超高月薪，恐剝奪國民工作機會。

【韓國/首爾/生育/女性勞動/菲傭/最低工資】韓國首爾市近期推出一項新計劃，為鼓勵生育及促進女性勞動參與，試驗式引進100名菲律賓家務護理人員。然而，此項計劃的高薪酬引發了巨大的爭議，恐佔據當地家政市場，剝奪國民工作機會。

最新影片推介︰

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

首爾僱傭｜備專業培訓及懂英韓語言

綜合外媒報道，首批100名菲籍家務人員已在8月6日抵達仁川國際機場，他們將接受包括安全保健、基礎生活常識，以及文化和韓語的160小時培訓，並於9月3日起為首爾家庭提供半年家政不留宿服務。她們年齡介乎24至38歲不等，已在菲律賓的職業培訓機構接受超過780小時的培育，並獲得國家家政資格證，具備流利的英語交流能力，以及一定程度的韓語能力。

這項計劃最初由首爾市長吳世勳提議，他在新加坡考察後受到啟發，希望借鑑新加坡以低工資僱用育兒保姆的制度，緩解因生育導致的女性勞動參與減少的問題。截至8月6日，共有651戶家庭提出申請聘用，政府預期，該計劃將主要惠及單親、多子女、雙職工以及孕婦家庭，外傭服務對象為有12歲以下子女或孕婦的首爾家庭。

點擊圖片放大
+9
+8

首爾僱傭｜最低工資比港傭多2.6倍

首批100名菲籍家務人員，工資按照南韓最低工資標準支付，每月至少238萬韓圜（約1.3萬港元），目前香港外傭的規定最低工資為每月4,870元。雖然政府宣傳「比民間服務便宜約20%」，但考慮到南韓3人家庭的中等收入為471萬韓圜，實際上要分出收入一半來請人。

來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　

首爾僱傭｜恐剝奪婦女工作機會

據韓媒報道，41歲的金女士是一名育有7歲女兒的上班族媽媽，她表示：「僱用韓國或中國東北的朝鮮族阿姨，月薪為250萬至400萬韓元（約1.4萬至2.3萬港元）。儘管僱用菲籍家務人員能省一些錢，但我認為每月能夠負擔200多萬韓元的人還是比較少。」

除了經濟方面的憂慮，這項計劃還引發了就業市場的爭議。在韓國，家務人員主要是50至60歲婦女的重要工作崗位；菲籍家務人員的引進，可能會逐漸佔據這一市場，進而剝奪當地婦女的工作機會。在這樣的情況下，政策的初衷能否真正達成，尚未可知。

DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色
19:38 2024/07/16
DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色
畢業薪酬｜高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬元　兩大專科畢業競爭力大薪酬最高
18:30 2024/07/15
畢業薪酬｜高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬元　兩大專科畢業競爭力大薪酬最高
畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？
12:52 2024/07/08
畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

你可能感興趣

DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色
19:38 2024/07/16
DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁　一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色
畢業薪酬｜高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬元　兩大專科畢業競爭力大薪酬最高
18:30 2024/07/15
畢業薪酬｜高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬元　兩大專科畢業競爭力大薪酬最高
畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？
12:52 2024/07/08
畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？
就業 生育 外傭 最低工資 菲律賓 首爾 南韓

最高瀏覽

食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】