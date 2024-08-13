僱傭爭議｜首爾鼓勵生育引進首批100名菲傭　$1.3萬超高月薪遠超來港打工

▲ 首爾鼓勵生育引進首批100名菲傭，有1.3萬元超高月薪，恐剝奪國民工作機會。

【韓國/首爾/生育/女性勞動/菲傭/最低工資】韓國首爾市近期推出一項新計劃，為鼓勵生育及促進女性勞動參與，試驗式引進100名菲律賓家務護理人員。然而，此項計劃的高薪酬引發了巨大的爭議，恐佔據當地家政市場，剝奪國民工作機會。

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首爾僱傭｜備專業培訓及懂英韓語言

綜合外媒報道，首批100名菲籍家務人員已在8月6日抵達仁川國際機場，他們將接受包括安全保健、基礎生活常識，以及文化和韓語的160小時培訓，並於9月3日起為首爾家庭提供半年家政不留宿服務。她們年齡介乎24至38歲不等，已在菲律賓的職業培訓機構接受超過780小時的培育，並獲得國家家政資格證，具備流利的英語交流能力，以及一定程度的韓語能力。

這項計劃最初由首爾市長吳世勳提議，他在新加坡考察後受到啟發，希望借鑑新加坡以低工資僱用育兒保姆的制度，緩解因生育導致的女性勞動參與減少的問題。截至8月6日，共有651戶家庭提出申請聘用，政府預期，該計劃將主要惠及單親、多子女、雙職工以及孕婦家庭，外傭服務對象為有12歲以下子女或孕婦的首爾家庭。

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首爾僱傭｜最低工資比港傭多2.6倍

首批100名菲籍家務人員，工資按照南韓最低工資標準支付，每月至少238萬韓圜（約1.3萬港元），目前香港外傭的規定最低工資為每月4,870元。雖然政府宣傳「比民間服務便宜約20%」，但考慮到南韓3人家庭的中等收入為471萬韓圜，實際上要分出收入一半來請人。

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首爾僱傭｜恐剝奪婦女工作機會

據韓媒報道，41歲的金女士是一名育有7歲女兒的上班族媽媽，她表示：「僱用韓國或中國東北的朝鮮族阿姨，月薪為250萬至400萬韓元（約1.4萬至2.3萬港元）。儘管僱用菲籍家務人員能省一些錢，但我認為每月能夠負擔200多萬韓元的人還是比較少。」

除了經濟方面的憂慮，這項計劃還引發了就業市場的爭議。在韓國，家務人員主要是50至60歲婦女的重要工作崗位；菲籍家務人員的引進，可能會逐漸佔據這一市場，進而剝奪當地婦女的工作機會。在這樣的情況下，政策的初衷能否真正達成，尚未可知。

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