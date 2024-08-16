教評專欄丨瞬間看風采 處處皆學習

▲ 學校多個遊學團也正在世界不同地方行走，於是忽發奇想聯絡各地遊學團老師，約定特定時間，各自在遊歷現場，留影紀念，抓住瞬間，記錄風采人的足跡。(圖為老師帶領40名學生參與北京歷史文化考察之旅)

2024年6月25日是個值得一記的日子。

早上，一覺醒來，身在北京，在與老師帶領40名學生參與北京歷史文化考察之旅。經昨天登上居庸關長城後，是日行程是學生們期待已久的故宮遊。看著窗外陽光，突想起此時此刻，學校多個遊學團也正在世界不同地方行走，心念一動 ------「瞬間看地球」*這個節目在腦海中閃現，於是忽發奇想，請北京團領隊老師，聯絡各地遊學團老師，約定在香港時間上午9時30分，各自在遊歷現場，留影紀念，抓住瞬間，記錄風采人的足跡……

北京，早上9時30分，師生們來到故宮，準備排隊進場。我們以故宮紅牆為背景，拍下雀躍的瞬間 ------ 外面陽光璀璨，人流如鯽；同一時間，處身天津的電腦科遊學團隊，選擇在天津中醫藥大學門前留影，背後的天空，一片湛藍。此刻，在內蒙古庫布奇沙漠考察的地理科小隊，全副防曬「武裝」，萬里黃沙之下，瞇著眼睛，英姿颯颯。

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另一邊廂，大阪文化考察團的小夥伴們，正整裝在城巿的路上探索，著名的八阪神社是他們的目的地；台北體育校隊集訓的60人大隊，兵分三路，在大學的田徑場、室內籃球場、排球場，認真地在做鍛鍊 ----- 這一瞬，迎向鏡頭，精神抖擻，笑意盈盈。

準備參與是年於捷克舉行的世界舞蹈大賽的舞蹈學會成員，正風塵僕僕，在杜拜機場等候轉機，略顯疲態的青春臉龐，難掩初次遠行的興奮！還有，在南半球的另一端，30位參與悉尼英語沉浸學習團的同學，有在校園課室不一樣的課堂，也有在操場享受著和煦的冬日陽光…..

這一瞬間，在香港的校園，老師們正進行專業發展活動，認真學習！

是的，同一時間，不同空間，不同學習階段，處處都是學習的場景。影像留住的瞬間，或轉眼即逝，但當中不同形式學習帶來的愉悅，却叫風采人永誌難忘！

*瞬間看地球：由德國EarthTV Network製作，節目以約1分鐘時間直擊世界各地實時狀況。

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