糧食安全｜調查：近4成半基層為節省開支捱餓　「食德好」籲政府提供資助

▲ 調查揭近4成半基層為節省開支捱餓，環保團體「食德好」籲政府提供資助。（曾耀輝攝）

環球經濟轉差，基層飲食甚艱難。環保團體「食德好」今日（13日）公布「2024年社區糧食安全狀況調查」結果，揭示近4成半受訪弱勢人士在過去6個月曾為節省開支而捱餓；每5名基層市民中更有2人無法每日從食物攝取足夠營養。團體籲政府訂立全面食物政策，包括資助基層購買食物、改善食物標籤制度等。

「食德好」在今年7月以問卷訪問509名居於葵青及深水埗區的領取綜援人士、殘疾人士、低收入人士等，結果發現，32.8%受訪者在過去6個月曾因經濟困難而減少用餐次數，44%更曾為節省開支而挨餓；近4成人亦曾擔心家中食物不充裕，情況令人憂慮。

問卷又發現，在營養金字塔指標下，46.2%受訪者無法每日從食物攝取足夠營養，最多逾40%指是因食品價格過高，缺乏相關意識習慣及不符個人口味，則分別佔 28.5%和23.8%。而不少劏房、天台屋等住戶表示，沒有足夠煮食設施是膳食選擇和營養吸納的主要障礙。

另問卷結果顯示，經濟因素在基層市民的食物選擇中扮演著主導角色，高達77%受訪者稱，在選擇食物時最重視價格因素，其次是口感和味道；逾6成人對食物標籤關注度低；有人更反映選購貨品時關心食用期多於食物營養等。

「食德好」項目經理盧珏珊指，香港是高度依賴進口食品的城市，但氣候轉變、極端天氣等令世界糧食失收、供應不穩，整體食品價格上漲。不少基層市民為節省金錢，選擇價格和營養價值均較低的食物，如快餐、加工食品等，導致飲食不均衡，營養攝取不足。

她建議政府推出營養食物援助及膳食計劃，包括以免費或補貼形式進行資助，以減輕基層購買食物壓力；亦倡加強糧食安全網、本地食物供應等。

醫護行者創辦人范寧則指，政府目前正大力推動醫療，若想避免被篩查出疾病，進食足夠綠色健康食物很重要，因少吃水果蔬菜和不做運動，將增心血管疾病和癌症風險。他籲社會各界互相協作，助低收入、長工時基層有同等機會獲得有營養的食物，繼而預防疾病，強調「健康是公平的」。

「食德好」行政總監袁德志就稱，香港每年產生約3,400公噸廚餘，當中不少是仍可食用，卻被送至堆填區。他盼全民出一分力減少食物浪費；並提到希望未來把糧食安全調查進一步擴展至東九龍、觀塘和東涌等新市鎮。

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