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網絡熱話｜女子火車站突跳軌　驚險鑽車底只為找1物　背後原因曝光

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 47 分鐘前

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【火車站／跳軌／鐵路】凡事冷靜別衝動！內地一名女子突然在月台上跳軌，其舉動驚動站務員和其他乘客，旁邊男童崩潰大哭，原來她跳下路軌是為了執這個東西……

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女子闖路軌瓹車底為執眼鏡

綜合內媒報道，湖北武昌火車站在周日（11日）發生驚險事故，有網民拍下事發經過，場面險象橫生。據目擊者指，事發地點在武昌火車總站，當時火車即將開出之際，一名穿著黃色裙子的女子突然跳下路軌，俯身鑽進火車底下找東西。月台上有一把男童的聲音哭訴著：

在底下，我看不見，上來！不要下去！

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短片裡可見，估計該名女子是男童的媽媽，因為男童的眼鏡掉下路軌。女子一時情急便跳下路軌。女子一邊俯身用手機照明，試圖在車底下尋找眼鏡。此舉動亦引來很多乘客旁觀，有熱心乘客詢問男童所為何事，男童哭訴著自己的眼鏡掉下去了。有車站職員趕至，喝止女子「別動！怎麼了？」。乘客七嘴八舌議論紛紛，期間有人大喊「眼鏡重要還是命重要啊」，「她是怎麼下去的」，亦有人指列車即將開出，女子不能在路軌逗留。男童聲音亦哭至沙啞，不時大喊「起來！」，其他乘客亦勸說她上來月台，但女子似乎屢勸不聽。

事後有站務員向傳媒表示乘客擅自下到鐵軌是有安全風險的，就算是總站或在列車尚未啟動前，都都不應該這樣做。

網民：眼鏡重要還是命重要！？

短片惹來不少網民留言，指女子的行為驚心動魄、太魯莽，萬一發生意外後果不堪設想。亦有網民指幸好武昌站是列車總站，但批評女子的行為非常不智，這樣耽誤列車服務很有可能要罰款。

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亂闖路軌罰款$5,000

根據本港《香港鐵路附例》，任何人除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得進入鐵路處所的任何部分，但藉告示、指示牌及其他指示而清楚界定供使用或擬使用鐵路的人使用的部分除外；或 以正當使用供進出用的票閘、欄障或旋轉柵閘（如有的話）以外的方式進入或離開該等部分。任何人違反港鐵附例即屬犯罪，可被判罰款$5,000。

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