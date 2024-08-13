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管炎戒丨鍾慧冰自爆與家燕姐同為縮水舖苦主　冰姐為患病煙戒糖戒凍飲：我要條命！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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（左起）思敏、薛家燕、鍾慧冰、范振鋒。

67歳前港姐鍾慧冰（冰姐）日前到新城廣播接受薛家燕、思敏和范振鋒主持的《開心大派對》的「開心家訪」訪問，冰姐透露和家燕姐已廿多年沒坐在一起聊天，對上一次是兩人誤買「縮水舖」事件。

家燕姐苦笑稱：「廿幾年前我哋曾經共度患難，我買咗百幾萬，完全開唔到舖，話有百幾呎，但中間有條柱，賣返出去12萬，嗰時有百幾人『中招』，好大新聞，我仲去咗港督府請願。」冰姐即謂：「我慘過你，除咗縮水舖，仲買咗縮水樓。」

血管炎丨鍾慧冰患怪病手腳冰冷似身在雪房　感激男友不離不棄：我59歲先識到佢

（左起）思敏、薛家燕、鍾慧冰、范振鋒。

家燕姐和冰姐又在節目中大談健康，不過熱愛工作的家燕姐，曾拒絕經理人兼大女兒珊珊安排給她的悠長假期，家燕姐表示：「我話唔好，我一休息就好閉翳，冇活力令自己扮靚出去見人，覺得自己冇用咗，我話幾日假期就得，我寧願做嘢，做嘢反而頭腦仲靈活啲，唔會同社會脫節，所以長者真係要多啲參與活動，令自己開心啲。」

冰姐重提自己2016年突然患上血管炎，以致右手和右腳不能郁動，「係免疫系統出咗事，自己打自己，襲擊我啲神經，同埋我啲血管發炎指數好高，右手右腳唔郁得差唔多年幾，啲手指完全冇力，連名都簽唔到。」

薛家燕、鍾慧冰。

家燕姐聞言即謂：「嘩，好大件事喎！」冰姐續說：「佢哋話呢個病好容易就走（死亡），因為冇藥食，惟一可以食類固醇，但食得多又唔好，我食咗3個月，一日食9粒，食到塊面腫晒，變咗豬頭咁，好彩慢慢控制到。」

後來，冰姐用2年時間才慢慢可以走路，但康復的路仍十分漫長，除了要做物理治療，還要每4個月驗一次血檢查身體發炎指數，「一出事我就戒煙，因為我要條命，又完全唔飲凍嘢、戒糖，經常保暖，以前凌晨3點先瞓，依家9點幾就瞓。」

冰姐更表示：「我忍受唔到成世右手右腳唔郁得，除咗去廁所識自己去，乜都做唔到，好痛苦，同個癈人咁，所以我同自己講一定要好番。」家燕姐讚她：「好叻女，大步檻過。」

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