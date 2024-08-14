著數優惠｜Eggslut限定熱香餅三文治　雞肉腸蛋芝士包配松露薯餅餐售$38

早前McGriddles正式登陸香港麥當勞，掀起一陣搶購潮，一度要等足幾個鐘甚至斷貨！

全城熱捧熱香餅漢堡，身為美國過江龍的Eggslut亦宣布加入Pancake包大戰，即日起一連3星期推出自家製熱香餅三文治，餡料配炒滑蛋、雞肉腸超吸引，套餐最平$38就食到！

一向以炒滑蛋聞名的Eggslut，今次的熱香餅三文治當然同樣有蛋，兩款限定熱香餅三文治包括雞肉腸蛋芝士熱香餅三文治和炒滑蛋熱香餅三文治。

雞肉腸蛋芝士熱香餅三文治，以半生熟流心蛋配蜜糖芥末蒜泥蛋黃醬，加上自家製惹味雞肉餅，口感豐富，味道極多層次。而炒滑蛋熱香餅三文治的重點則是滑嫩炒蛋，加入焦糖洋蔥、是拉差蛋黃醬炒製而成，香濃撲鼻，配上鬆軟的熱香餅一齊食一流。

兩款熱香餅三文治都可配套餐，連2塊松露薯餅及1款飲品（可樂、伯爵茶或有氣礦泉水）都只售$38起，超抵食！

雞肉腸蛋芝士熱香餅三文治套餐 $38

供應日期：即日起至15日、19至22日

供應時間：10am至12pm、3pm至7pm

炒滑蛋熱香餅三文治套餐 $58

供應日期：8月26至29日

供應時間：10am至12pm、3pm至7pm

＊限量供應，售完即止

Eggslut

地址：銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk 11-19號地鋪

營業時間：10am至9pm（星期一至四）、8am至9pm（星期五至日）

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