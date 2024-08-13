巴黎奧運丨遭澳洲教練質疑「人類不可能做到」 「雙金飛魚」潘展樂霸氣回擊: 最好多說幾次誤導西方人

【巴黎奧運/潘展樂/男飛魚/100米自由泳/Brett Hawke/澳洲教練/人類不可能做到/質疑/誤導西方人】於巴黎奧運泳賽奪得雙金成績的中國新「飛魚」潘展樂，由於其泳速驚人，因此早前便有一位澳洲教練Brett Hawke質疑他的表現「非人類可能」。對於外界的評論，潘展樂近日接受央視訪問時便霸氣回應「最好多說幾次，誤導一下西方人」，更指自己為應付比賽，過去一直日復日刻苦訓練，如日游15000米。

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現年20歲的潘展樂早前在巴黎奧運男子100米自由泳決賽游出46.40秒的新世界紀錄，成績一鳴驚人，亦因此引起部分西方國家的質疑。曾參加奧運的前澳洲游泳代表，現為游泳教練的Brett Hawke早前便在在社交媒體發文指潘能以一個身位勝出是非人類可能（not humanly possible）。

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對此，潘展樂12日於《央視新聞》受訪時便霸氣回應:

我覺得他說得很好，最好多說幾次，誤導一下西方人，這樣我們就能起來了。

潘展樂認為對方的意識被「框住了」，更指「框是人設的，好的框框我會跳進去，不好的框，打破它！」

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被問及中國游泳選手需要作多次檢測的感受時，潘展樂表示委屈是一定有，但同時亦指這亦令他決心打破偏見，不但要保證自己是清白的，更要拿成績有力回擊。

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訪問中，潘展樂又提到奪金牌背後，其實是無窮的訓練，指日游15000米是基本的，而且只要一天不游，泳手成績可能會有所下降，因此一定要無間斷地游。當被主持問到會為此厭煩嗎? 潘則矢言絕不:

我要是煩了， 他們就會贏我！

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