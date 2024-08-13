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《疤面煞星》男星Ángel Salazar睡夢中離世　終年68歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

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《疤面煞星》Ángel Salazar

曾於白賴仁狄龐馬（Brian De Palma）執導、阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演的80年代經典黑幫片《疤面煞星》（Scarface）內演出的美籍古巴裔男星Ángel Salazar離世。終年68歲。

據Ángel Salazar的發言人兼好友Ann Wingsong表示，Ángel是在朋友位於布魯克林的寓所內睡夢中離世。

Ángel Salazar

她表示周日早上（8月11日），朋友到房內查看Ángel Salazar時發現已不省人事於是報警，發言人指他是死於心臟問題。

Ángel Salazar在《疤面煞星》飾演阿爾的左右手Chi Chi成名，後來在1993年於導演白賴仁狄龐馬與阿爾柏仙奴再合作《情梟的黎明》（Carlito's Way），亦邀Ángel Salazar客串演出。此外，Ángel曾為HBO演出楝篤笑特備節目。

Ángel Salazar

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