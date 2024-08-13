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前新聞之花丨丘靜雯零包袱晒做瑜伽前後對比圖　Nicole：瘦不等於好身材【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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丘靜雯（Nicole）顏值高兼有美好身段！

前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole），現於港台電視32任《凝聚香港》主持，又不時擔任活動司儀，再加上任職瑜伽導師，生活多姿多采！

Nicole在去年10月榮升人妻，但未有變得「收收埋埋」，繼續在社交網分享健康性感靚相，最近，Nicole就分享接觸瑜伽前後的對比圖，更作出提醒：「瘦不等於好身材！」

前新聞之花丨丘靜雯與索爆妹妹同框惹網民哄動　Nicole預告有更多姊妹檔搞作【多圖】

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丘靜雯：瘦不等於好身材

丘靜雯（Nicole）在社交網貼出她接觸瑜伽前後的對比，經歷8年的運動生活後，身穿比堅尼的她擁有緊緻的線條、肌肉，兼充滿自信，她分享道：

圖一: 練習瑜伽8年
圖二: 沒有運動習慣

我曾經沒有運動習慣
雖然身型不胖
但身上沒有肌肉線條，肚腩鬆弛
那時的我還天真的以為
是因為不夠瘦才有肚腩
於是減少進食
結果不言而喻
成為手腳很幼，卻有肚腩的青蛙身型
在8年前，機緣巧合之下
我接觸了瑜伽
並愛上了這項運動
漸漸我建立了肌肉
身材多了線條
體態也改善了不少
身邊的人開始稱讚我的身材
而最有趣的是 其實我的體重是上升了
於是我發現自己一直以來的繆誤
瘦 不等於 好身材
其實所有身型的人都需要適量的運動
無論你想減肥、增肌、修線條
只要找對了適合的運動
成果可輕易達到！！！💪🏼💪🏼

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丘靜雯：我是不可以放棄美食

Nicole過往接受TOPick專訪時，分享過自己與瑜伽的相遇：「可能與天生柔軟度較高、中學時也有做運動等緣故有關，一接觸後就覺得自己是很適合，學習了三年後決定考取導師牌。」 

以為身型纖瘦的Nicole主要是靠做瑜伽來保持身型，原來只不過是因爲得天獨厚，她解釋：「我是天生瘦底，可以說是從小以大也未曾肥過，做瑜伽後的體態就更加美好。我是不可以放棄美食，我很喜歡吃米線、打邊爐、燒肉！」

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