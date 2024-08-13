離譜行為｜兩連鎖海味店員育嬰室洗海參及清潔用品　港媽採取1行動獲網民讚好

▲ 港媽帶女兒育嬰室換片，驚見兩連鎖海味店員洗清潔用品及海參。

【育嬰室/馬鞍山新港城/洗海參】育嬰室是小朋友換片清潔及餵奶的地方，但有連鎖海味店員竟然「濫用」來清洗海參及清潔用品，有港媽在網上發文及拍下照片，稱當時於馬鞍山新港城的育嬰室內想為女兒換片，進門卻驚見兩連鎖海味店員洗海參及清潔用品，她上前向兩名女士理論，但兩名店員卻反駁港媽「懶正義」！

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港媽於facebook群組「馬鞍山谷」發文，表示昨日（12日）約上午11時，於新港城L2的育嬰室為女兒換片，她見到當時房間門大開，見到兩位連鎖海味店的「阿姐」正在努力清洗清潔用品及海參，她指出一名阿姐穿上「老x環」制服，而另一位阿姐則穿上「南x行」制服。

育嬰室洗海參｜連鎖海味店員態度惡劣

港媽稱開首禮貌地說：「姐姐呀，呢度係育嬰間，你哋唔可以喺度洗呢啲嘢㗎喎」，但「老x環」的阿姐則扮聽不到，而「南x行」的阿姐則聲大夾惡指責港媽「懶正義」，回答「個個都係咁㗎啦!」

育嬰室洗海參｜港媽斥：十分不衛生

港媽感到氣憤，為女兒換完片後交給公公照顧，再返回育嬰室跟兩位阿姐理論，港媽說：

呢度係育嬰間，BB用的地方你哋一個洗清潔用品，我唔知你會有咩清潔劑，如果有BB整到你哋邊個負責？第二，你哋賣嘅係食品，你放喺小朋友屎屎尿尿嘅地方洗，都好唔衛生啦下話。

豈料，「南x行」的阿姐用粗口回敬，港媽遂通知當值的清潔姐姐處理，但對方懶理表示，「個個都係咁㗎啦，你有咩同公司講囉。」港媽遂拍下對方的當值牌。

港媽稱正當她想去商場進行投訴時，「老x環」出言恐嚇：「你返嚟啦！夠膽你入返嚟囉。」而港媽聯絡上商場的保安主管，對方影低港媽拍下的照片及表示會跟進。

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育嬰室洗海參｜港媽：見到同類事件要出聲

事後港媽重申：「作為一個媽媽，盡量都唔想/唔會喺小朋友面前同人起爭執，我亦都唔會因為帶住BB，就老奉要求/希望人哋遷就或者禮讓，但見到啲人明明自己做緊唔啱嘅事，仲要聲大夾惡咁，真係好嬲，希望大家以後見到呢類事件都一定要出聲。」

港媽最終透露下午約4時，新港城管理人員表示已發出警告信給兩位連鎖海味店商戶，以及會安排女保安於育嬰室門外把守。但港媽表示，

仍然會繼續補返email去兩間公司同商場管理公司。

港媽的行為獲網民大讚：「做得好，不應縱容那些濫用育嬰室的人」、「做得對應該影低佢育嬰室是比小朋友用、 不是用來其他用途，實在太離譜」。

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