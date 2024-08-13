  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭戒窮｜4大「窮人心態」食飯永遠要食乾淨？　網民擔心：成世都改唔到

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有網民指隨年齡增長，發現自己有難以改變的「窮人心態」。

香港消費物價指數（CPI）每月均錄得上升，在百物騰貴的環境下，港人想盡辦法「慳錢」。有網民日前在網上分享「4大窮人心態」，指自己一直在較貧窮的環境下生活，即使可以負擔，但「（窮人）心態成世都改唔到，直言感到非常絕望，帖子引起大批網民迴響及共鳴。

窮人心態（Poverty mindset）多年都受廣泛討論，意指即使有足夠收入應付生活，但個人的潛意識都會過分節儉，甚至接近吝嗇的程度，深怕有天會因貧窮或沒錢而影響生活，因此每天生活費用，都以保障自己有足夠的金錢，應付未來生活為大前提。

最新影片推介：

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

窮人心態｜食飯總要食乾淨

有網民日前於連登討論區發文，指隨年齡增長，發現自己有難以改變的「窮人心態」，列出4大窮人心態的行為，包括「永遠食飯都要食乾淨食晒所有野」、「食飯永遠都係睇食物再睇價錢」、「明明一樣嘢明知係冇用，放左喺度好耐，但係永遠都唔掉」，以及「一件衫著幾年，永遠都唔買新衫」。

樓主透露，自己是有能力負擔當下的物價，卻偏偏有一個「窮人心態」，感覺「成世都改唔到」，他更直言，這種思想令他感到「絕望」。

同場加映：9個貧窮體質人士的生活習慣

點擊圖片放大
+9
+8

窮人心態｜網民：凍飲加4蚊都嫌棄

不少網民見狀，紛紛分享個人經歷，大部分人對樓主擁有的心態「身同感受」，表示理解他的感受，「唔明點解自己食個茶記都要睇價錢，加凍飲4蚊都有啲嫌棄，明明比得起」，「搭地鐵要行老遠去嘟兩蚊優惠，除非現場環境唔許可，如果地下見到一毫子都要執，去大商場廁所納靚抹手紙，執膠樽去入回收機（每個賺一毫）」。

有人更提及自己是如何體現「窮人心態」，外出吃飯時是依序「平>飽>食完唔肚痛>好味」去選擇食物，意思是首先看食物的價錢，再細想可否果腹及衛生問題，最後才會想到味道是否適合自己。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家庭教育｜貧窮家庭孩子注定輸在起跑線？　劍橋研究：做1事可改寫命運
19:43 2024/06/24
家庭教育｜貧窮家庭孩子注定輸在起跑線？　劍橋研究：做1事可改寫命運
戒窮秘訣丨戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢
12:36 2024/06/14
戒窮秘訣丨戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢
親子理財︱「窮底」定「富底」？ 9大生活習慣影響成為窮人定富人
12:20 2024/06/06
親子理財︱「窮底」定「富底」？ 9大生活習慣影響成為窮人定富人
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
10:10 2024/06/10
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
19:27 2024/05/29
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性
19:04 2024/05/16
富人有樣睇︱任職銀行10年熟悉富人習慣　財經學家揭有錢人4種特性

你可能感興趣

家庭教育｜貧窮家庭孩子注定輸在起跑線？　劍橋研究：做1事可改寫命運
19:43 2024/06/24
家庭教育｜貧窮家庭孩子注定輸在起跑線？　劍橋研究：做1事可改寫命運
戒窮秘訣丨戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢
12:36 2024/06/14
戒窮秘訣丨戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢
親子理財︱「窮底」定「富底」？ 9大生活習慣影響成為窮人定富人
12:20 2024/06/06
親子理財︱「窮底」定「富底」？ 9大生活習慣影響成為窮人定富人
家庭關係 網絡熱話 連登討論區

最高瀏覽

元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家