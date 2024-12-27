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窮人特徵｜4大「窮人心態」食飯永遠要食乾淨？　網民擔心：成世都改唔到

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有網民指隨年齡增長，發現自己有難以改變的「窮人心態」。

香港消費物價指數（CPI）每月均錄得上升，在百物騰貴的環境下，港人想盡辦法「慳錢」。有網民日前在網上分享「4大窮人心態」，指自己一直在較貧窮的環境下生活，即使可以負擔，但「（窮人）心態成世都改唔到，直言感到非常絕望，帖子引起大批網民迴響及共鳴。

窮人特徵｜4大窮人心態你中幾多樣？

窮人心態（Poverty mindset）多年都受廣泛討論，意指即使有足夠收入應付生活，但個人的潛意識都會過分節儉，甚至接近吝嗇的程度，深怕有天會因貧窮或沒錢而影響生活，因此每天生活費用，都以保障自己有足夠的金錢，應付未來生活為大前提。

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窮人特徵｜食飯總要食乾淨？

有網民日前於連登討論區發文，指隨年齡增長，發現自己有難以改變的「窮人心態」，列出4大窮人心態的行為，包括：

  • 「永遠食飯都要食乾淨食晒所有野」
  • 「食飯永遠都係睇食物再睇價錢」
  • 「明明一樣嘢明知係冇用，放咗喺度好耐，但係永遠都唔掉」
  • 「一件衫著幾年，永遠都唔買新衫」

樓主透露，自己是有能力負擔當下的物價，卻偏偏有一個「窮人心態」，感覺「成世都改唔到」，他更直言，這種思想令他感到「絕望」。

同場加映：9個貧窮體質人士的生活習慣

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窮人心態｜網民：凍飲加4蚊都嫌棄

不少網民見狀，紛紛分享個人經歷，大部分人對樓主擁有的心態「身同感受」，表示理解他的感受，「唔明點解自己食個茶記都要睇價錢，加凍飲4蚊都有啲嫌棄，明明比得起」，「搭地鐵要行老遠去嘟兩蚊優惠，除非現場環境唔許可，如果地下見到一毫子都要執，去大商場廁所納靚抹手紙，執膠樽去入回收機（每個賺一毫）」。

有人更提及自己是如何體現「窮人心態」，外出吃飯時是依序「平>飽>食完唔肚痛>好味」去選擇食物，意思是首先看食物的價錢，再細想可否果腹及衛生問題，最後才會想到味道是否適合自己。

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