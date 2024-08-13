無敵聖衣丨J-Rock曲風配動漫MV唱出打不死精神　ERROR揚言靠新歌衝擊歌曲獎項

▲ ERROR在2024年首支團歌《無敵聖衣》。

梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）組的ERROR，在2024年首支團歌《無敵聖衣》終於面世！而且一改過去歌曲風格，以J-Rock配以日系動漫MV，誓要衝擊來年頒獎禮獎項！

《無敵聖衣》的歌曲內容是想分享接受失敗的心態猶如一件聖衣，是一種力量加持，令自己專注，不斷尋求進步方法，挑戰不可能的事情。即使失敗了，都可以穿上聖衣為自己戴上主角光環，打做屬於自己的成長曲線。

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▲ 《無敵聖衣》MV

MV十足日本動漫

這麼有力量的歌曲，當然用最有力量的編曲為歌曲power up，所以ERROR這次以日系Band Sound打造《無敵聖衣》，而且感覺也讓人想起了四子的另一化身——死腳膠。肥仔承認這次的轉變是有目的！他說：「玩Band sound都想延續死腳膠嘅夢，因為平時pop嗰啲喺頒獎禮攞唔到獎嘛，今次就試下行rock嘅路線。」

歌曲大玩J-Rock，就連MV都十足十日本動漫，原來都是忽發奇想的一次創作。

193解釋稱：「MV有少少趕，我要出trip工作，返到嚟冇時間拍MV，於是同陳考威錄完音，傾開MV要點拍好，傾傾下見到一啲動畫reference。我哋做呢首歌嘅時候，都想有啲日系動畫主題曲嘅感覺，所以就諗，不如用日系動漫風畫出嚟。我哋上網搵咗好多reference，然後搵咗之前為我哋嘅節目《花姐ERROR遊》同《辣王傳》畫過動畫嘅團隊，幫我哋製作咗呢個MV，都幾滿意。」

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用打機元素有寓意

MV不單只有動漫feel，而且更有打機感覺，原來當中都有寓意，阿Dee道：「以前打機係一關關一層層咁上去，而我哋用呢個去比喻每一個人要go through（跨越）嘅困難嗰個過程，就好似打機咁，要一層一層同魔王對戰。打輸咗？唔緊要，按Countinue，再復活再打，我哋就係用咗呢個角度去表達《無敵聖衣》裡面所講嘅堅持。」

其實MV也是一個有關冒險的故事，阿Dee解釋續道：「呢個故事融合咗我哋音樂嘅質地，亦同動漫有相近似嘅地方，用返呢啲素材，就令到音樂同MV配合得更加好。」

別以為不用拍攝MV，ERROR的參與度就很低，其實今次ERROR眾人都給予不少意見，務求令MV不但保留了團隊的搞笑風格，同時也達到點題效果，好似在MV最後，ERROR走到final stage，穿上聖衣表演，還有在MV中出現的濟典娜，便是度身訂造為一眾404而構思，相信看過MV就會對濟典娜的出現過目不忘。

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加插出道至今畫面

此外，MV整體風格，也曾作出多番調整，阿Dee透露：「好似我哋嘅角色造型，起初有啲次美國漫畫風，後來再改動成為日漫，同埋成個MV嘅graphics都有作出調整，做過好幾個版本，係兩種氣氛嚟，但最後揀咗呢種線條比較簡單，但走出嚟效果會比較cute、親民，容易入口啲嘅表達方式，而家成品同音樂可以扣埋一齊，所以我好滿意。」

如果一直有追開ERROR大小事情的404忠粉，相信睇《無敵聖衣》MV時，也會有無限驚喜，因為當中加插大量ERROR從出道至今的事蹟在其中，就連Poki看過MV也道：「睇完MV真係好多回憶，好似笨豬跳（MV中變了跳崖），就令我諗起當日《花姐ERROR遊》嘅點滴，真實做唔到嘅時候，就喺呢個動漫MV做到了。」

▲ ERROR

404無懼撐偶像

而這個MV的打大佬故事，也讓Poki感性地分享道：「希望我哋四個人，可以力挽狂瀾，慢慢攀上去，一開始，就好似MV入面，大家只係著住紙皮衫，到最後終於有件無敵聖衣，就係慢慢累積level up，同我哋事業一樣。」

久未推出團歌，ERROR亦不敢怠慢，在昨日《無敵聖衣》首播的大日子，齊齊電台接受訪問介紹新歌，近百名404忠粉得知肥仔、阿Dee、193及Poki現身廣播道，也無懼今早黃色暴雨警告，在電台門外等ERROR的到來，當見到偶像，大家當自然興奮得成個彈起，現場場面極度熱鬧呢！

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