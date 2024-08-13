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自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店推快閃優惠　1折可歎亞洲滋味盛宴自助晚餐任食龍蝦

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

富麗敦海洋公園酒店推自助餐快閃優惠，相當吸引！

【富麗敦海洋公園酒店/自助餐/美食/優惠】相信很多小朋友都喜歡吃自助餐，因為食物包羅萬有，向來深受家庭歡迎的富麗敦海洋公園酒店就推出快閃優惠，1折即可歎「亞洲滋味盛宴」自助晚餐任食龍蝦，即只需$134即可任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹，大人小朋友都不要錯過！

除了低至1折，另有買一送一優惠，自助午餐任食麵包蟹、澳洲和牛都只需$288起，去海洋公園暢玩，順便嘆美食，一次過滿足兩個願望。

KKday於8月13日起舉行「KKday美食大獎」投票，一人一票選出「我最喜愛酒店自助餐」、「我最喜愛酒店下午茶」等，所有參加投票用戶可即獲得800 KKday Points（相等於約HK$31），所獲積分可當作現金使用，令人心動。

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活動期間有多間酒店自助餐推出 1折優惠，打頭陣的有富麗敦海洋公園酒店自助餐廳星耀廳Lighthouse Café自助晚餐1折！今次有1折優惠的亞洲滋味盛宴自助晚餐，有多款冰鎮海鮮及刺身，包括可持續發展加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚，亦有食肉獸爸爸最愛的和牛後腿肉眼扒、意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒（只限週五至週日及公眾假期供應）。

還有韓式泡菜燴牛肋骨、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾等，美食種類極多；也有小朋友心心眼的朱古力噴泉及各式雪糕，意式開心果脆餅、豆腐花、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍等甜品，款式相當豐富。

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【美食大獎買一送一優惠】星耀廳綠色輕怡半自助午餐

  • 買一送一：HKD$478一組起，每位成人平均HK$239起（*每次需購買2位）
  • 半自助午餐時間：星期一至星期五：下午 12 時至 2 時 30 分

【美食大獎買一送一優惠】星耀廳亞洲滋味盛宴⾃助午餐

  • 買一送一：HKD$634一組起，每位成人平均HK$317起（*每次需購買2位）
  • 自助午餐時間：8月星期一至日；9月星期六、日及公眾假期：下午 12 時至 2 時 30 分

【美食大獎買一送一優惠】星耀廳亞洲滋味盛宴⾃助晚餐

  • 買一送一：HKD$886一組起，每位成人平均HK$443起（*每次需購買2位）
  • 自助晚餐時間：星期一至日：晚上 6 時至晚上 9 時30分

【KKday獨家優惠】星耀廳綠色輕怡半自助午餐

  • 每位成人平均HK$338
  • 半自助午餐時間：星期一至星期五：下午 12 時至 2 時 30 分（公眾假期除外）

【KKday獨家優惠】星耀廳亞洲滋味盛宴自助午餐

  • 每位成人平均HK$449起
  • 自助午餐時間：8月星期一至日；9 - 11月星期六、日及公眾假期：下午 12 時至下午 2 時 30 分

【美食大獎1折優惠】星耀廳亞洲滋味盛宴⾃助晚餐（星期一至星期四）

  • 每位成人平均HK627起
  • 自助晚餐時間：星期一至四：晚上 6 時至晚上 9 時30分（公眾假期除外）

【快閃限量搶 –1 折】亞洲滋味盛宴自助晚餐

  • 星期一至四 HK$295/2 位（平均 HK$147.5/位，原價 HK$1,624/2 位）*
  • 日期： 9 月 2 日至 9 月 30 日（9 月 18 日除外）
  • 自助餐時間：晚上 6 時至晚上 9 時30分

*已包括原價加一服務費

詳情可按:https://www.kkday.com/zh-hk/product/136602-hong-kong-hotel-buffet-2023-cafe-lounge-fullerton-ocean-park-hotel

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