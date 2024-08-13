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香港小姐丨李思雅宣布離巢回復自由身　效力TVB近20年曾主持4屆奧運會

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李思雅宣布離巢

參選2005年香港小姐入行的李思雅（Cindy），近日在社交網宣布已與無綫完約回復自由身，在TVB效力近20年的她，自言TVB是其踏入社會工作的第一間公司，亦由昔日的小女孩變成現在的她。

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宣布離巢 曾任4屆奧運主持

她說：「當中係有得着嘅，不過亦都係時候作出一啲改變，一入行到依家，總共主持了四屆嘅奧運會真係不容易。多謝咁多年來畀過機會我嘅所有前輩，合作過嘅工作人員，多謝各位嘅教導，成就今日嘅我！」

Cindy接受傳媒訪問指TVB有與她傾談續約，但是她選擇離開，並透露在外接洽中有關運動的工作。

曾擔任過做4屆奧運主持的她表示今年都有接主持活動，全因Cindy擅長打網球和高爾夫球，故很多公司邀其頒獎及與VIP打波。

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與林韋辰發展「父女戀」

現年38歲的李思雅，曾經是香港女子網球代表隊成員，亦擅長打高爾夫球。2005年香港小姐選舉晉身最後五強而入行，期間主要任體育節目《體育世界》主持，間中亦會客串電視劇演出，不過入行而來一直發展平平。

在2011年被爆與年長23歲的林韋辰發展「父女戀」，二人愛得高調，經常在網上放閃，最終於2017年分手收場。

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