印傭索償｜印傭指遭僱主性騷索償　庭上播錄音男聲稱「想搵個工人同我生個仔」

▲ 答辯人林銳生。（梁錦麟攝）

印傭於入職後1個月內疑遭男僱主多次要求性交，沐浴後被嗅頭髮等，印傭早前由平機會代表入稟區域法院，指控男傭主涉違反《性別歧視條例》，要求賠償逾18.3萬元，案件今（13日）開審。原告方播放偷錄的錄音，當中有男聲稱「我無仔女，我仲想搵個工人同我生個仔」；男僱主被問及有否以隱晦的方式詢問原告是否願意性交，男僱主斥律師「生安白造」。

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原告為印尼外傭；答辯人為林銳生，林沒有律師代表，親自應訊。

原告方未有讀出開案陳詞，原告於庭上確認書面供詞及完結案情。

林隨即作供指，早前警方經調查後，不願意替原告確認錄音內容。原告方指出，林早前向法援署提交的補充資料中，曾提及錄音的男聲是自己，但不肯定女聲是否屬於原告，認為原告有機會用特定資料捏造錄音。

林在盤問下稱，未有在原告洗澡後嗅其頭髮，由於原告洗澡後，整間屋都充斥香氣，因此林曾稱「好香」，但兩人當時相隔一段距離。

原告方於庭上播放早前原告偷錄的錄音，當中有男聲曾稱「我無仔女，我仲想搵個工人同我生個仔」、以及「請你嚟呢度，係睇你個樣靚」等。林否認錄音中的男聲是他本人，並指原告並不懂說廣東話。

原告方引述錄音指，林問及原告「肯唔肯」，是希望與她性交。林不同意說法，斥律師天馬行空。原告方續指，林稱「有老公都可以㗎」，意思是有老公都可以與也發生感情，林供稱錄音中的男聲並不是他。原告方指，林是以隱晦的方式詢問原告是否願意性交，林斥「你唔好生安白造，呢度係香港」。

庭上錄音又提及，有女聲問及「你之前姐姐都肯呀？」，另有男聲回應「佢肯㗎」。原告方問及林聘請原告前有否聘請外傭，林供稱曾於2015年左右聘請1名印傭。原告方問及林有否要求該名印傭性交及結婚，林則表示這與本案無關，拒絕回答。

林又指，原告曾於廚房內向他行前兩步，由於未知有何企圖，於是以「識唔識按摩」為切入點，了解對方意圖。林另指有需要時，他可以光顧色情按摩。

原告方引述林的證人陳述書指，林認為2,000元太貴，所以拒絕原告替他服務，林則表示不願再談及此事。

聆訊明（14日）續。

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記者：梁錦麟