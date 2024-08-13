印傭索償｜印傭指遭僱主性騷索償開審　庭上播錄音有男聲稱「想搵個工人同我生個仔」

▲ 答辯人林銳生。（梁錦麟攝）

印傭於入職後1個月內疑遭男僱主多次要求性交，沐浴後被嗅頭髮等，印傭早前由平機會代表入稟區域法院，要求賠償逾18.3萬元，案件今（13日）開審。原告方播放事主偷錄的錄音，當中有男聲稱「我無仔女，我仲想搵個工人同我生個仔」；男僱主被問及有否以隱晦的方式詢問女傭是否願意性交，男僱主斥律師「生安白造」。

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原告為印尼外傭，答辯人為林銳生；林未有律師代表，親自應訊。

原告方未有讀出開案陳詞，印尼事主今於庭上確認書面供詞，原告方完結案情。

林隨即作供指，早前警方經調查後，不願意替印傭確認錄音內容。原告方指出，林早前向法援署提交的補充資料中，曾提及錄音的男聲是自己，但不肯定女聲是否屬於事主，認為事主有機會用特定資料捏造錄音。

林在盤問下稱，未有在事主洗澡後嗅事主的頭髮，由於事主洗澡後，整間屋都充斥香氣，因此林曾稱「好香」，但兩人當時相隔一段距離。

原告方於庭上播放早前事主偷錄的錄音，當中有男聲曾稱「我無仔女，我仲想搵個工人同我生個仔」、「我依家一個人嘛」，以及「我唔問你，我又點知」等，林否認錄音中的男聲是他本人，又指原告並不懂說廣東話。原告方引述錄音指，林問及事主「肯唔肯」，是希望與她性交。林不同意說法，又斥律師天馬行空。

原告方續指出，林稱「有老公都可以㗎」，意思是有老公都可以與林發生感情，林供稱錄音中的男聲並不是他。原告方指，林是以隱晦的方式詢問事主是否願意性交，林斥「你唔好生安白造，呢度係香港」。

庭上錄音又提及，有女聲問及「你之前姐姐都肯呀？」，另有男聲回應「佢肯㗎」。原告方隨即問及林聘請事主前有否聘請外傭，林供稱曾於2015年左右聘請1名印傭。原告方再問及林有否要求該名印傭性交及結婚，林則表示這與本案無關，拒絕回答。

林又指，事主曾於廚房內向他行前兩步，由於未知女傭有何企圖，於是林以「識唔識按摩」為切入點，了解對方意圖。林又指有需要時，他可以光顧色情按摩。

原告方又引述林的證人陳述書指，林認為2,000元太貴，所以拒絕事主替他服務，林則表示不願再談及此事。

原告早前於入稟狀指，原告於2022年2月17日起受僱於答辯人，並遷入其住所。及至同月18日至20日的某日，答辯人在原告沐浴後離開浴室時走近原告，多次嗅她的頭髮和身體的氣味，稱原告「好香」。

答辯人於同月21日及3月3日，要求原告與他性交，其間答辯人曾展示600元的轉帳介面後指着手機，再指着睡房，原告兩度拒絕並暗中錄音。原告最終由平機會代表入稟區院，要求答辯人賠償逾18.3萬元。

聆訊今（13日）午續。

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記者：梁錦麟