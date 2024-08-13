鶼鰈情深丨胡楓化身KOL介紹骨灰龕　網民讚豁達看淡生死

▲ 「修哥」胡楓近日拍片介紹骨灰龕！

年屆92歲的胡楓（修哥）縱橫影視圈多年，近年修哥進駐小紅書，當中的「修哥萬花筒」更訪問不少圈中好友，這位圈中活寶貝可說與時並進。

讚現今骨灰龕夠新潮

日前修哥化身KOL拍片介紹骨灰龕，修哥更留言道：「沒想到骨灰龕都可以這麼新潮！在這個世界裡面，樣樣東西都是日新月異的，例如現在的一些人工智能等科技。現在連骨灰龕都很進步！實在令人大開眼界！」

百無禁忌的修哥介紹各式各樣的骨灰龕，修哥更大讚骨灰龕優雅，又說「環境非常優美」，他甚至形容為先人豪宅：「等啲先人住咗入去之後，就好開心、好安樂，呢啲係孝子賢孫嘅心意嚟㗎。」

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最愛亡妻：緣盡今生來世再續

網民的評論毀譽參半，某網民即說；「大吉利是，有無搞错，搵修哥賣呢啲廣告！」、「修哥，這個老人家真不合適，下次不要接這些節目啦！」惟亦有人支持修哥，認為去到這種年紀，坦然面對死亡是好事，讚其心態好。

事實上，修哥曾透露早已安排好身後事，將來想跟亡妻呂永荷的骨灰安放一起。修哥對愛妻用情專一，他跟太太呂詠荷於1957年結婚，太太更是修哥的初戀情人，二人愛足逾半個世紀。

可惜胡太於2016年過身，修哥坦言心如刀割，更痛心表示原以為彼此於黃昏路上多行一會，但人算不如天算，而他更在太太的墓碑上刻上「緣盡今生，來世再續」，足見他對亡妻的思念之情。

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